Waar in Europa moet je deze zomer niet naartoe als je bosbranden wilt vermijden?

Zuid-Europa staat opnieuw in brand. Sinds begin 2026 is er al 155.569 hectare in vlammen opgegaan — meer dan het twintigjarig gemiddelde en met de heetste maanden nog voor de boeg . Alleen al in het eerste weekend van juli werden meer dan 19.000 hectare verwoest en duizenden mensen geëvacueerd in Portugal, Spanje, Frankrijk en Griekenland. Opmerkelijk is natuurlijk ook de situatie rond Parijs. (zie hieronder)

Ga je binnenkort op reis? Dit zijn de gebieden waar het brandrisico op dit moment het hoogst is — plus de plekken die je voorlopig beter kunt mijden.

De rode zones: waar is het risico extreem?

"very extreme" omstandigheden in een groot deel van west- en centraal-Europa tot minstens 15 juli. De zwaarste concentratie ligt in Het Europees Bosbrand Informatiesysteem ( EFFIS) waarschuwt voorin een groot deel van west- en centraal-Europa tot minstens 15 juli. De zwaarste concentratie ligt in

Frankrijk — vooral het zuiden en de Pyreneeën en rond Parijs

— vooral het zuiden en de Pyreneeën en rond Parijs Spanje — Andalusië, Catalonië en het noorden

— Andalusië, Catalonië en het noorden Noord-Portugal

De Alpenboog en Noord-Italië

Delen van Zuidoost-Engeland en zuidoost-Ierland

Extreme condities gelden daarnaast voor Zuid- en Centraal-Spanje, Zuid-Portugal en de westelijke Balkan.

Spanje: dodelijke branden in Almería

Het meest tragische incident tot nu toe: bij Los Gallardos in Almería kwamen twaalf mensen om het leven toen een felle bosbrand op 9 juli het dorp Bedar overspoelde. De meeste slachtoffers waren buitenlandse toeristen, onder wie vier Britten en meerdere Belgen . Het vuur verwoestte 3.150 hectare en werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gevallen hoogspanningskabel

Andere Spaanse brandhaarden deze week:

Costa Brava (Girona) — een brand verwoestte 2.200 hectare in natuurgebied Les Gavarres, met 12.000 mensen die zich moesten opsluiten

— een brand verwoestte 2.200 hectare in natuurgebied Les Gavarres, met 12.000 mensen die zich moesten opsluiten Castellón (provincie Valencia) — meer dan 500 mensen geëvacueerd nadat het vuur oversloeg naar natuurpark Sierra de Espadán

Volgens de ANWB is een groot deel van deze branden inmiddels onder controle, maar de temperaturen tikken de 43°C aan en de droogte houdt aan

Advies: wie een huis of vakantie heeft aan de Costa de Almería, in landelijk Andalusië of in het binnenland van Catalonië moet extra alert zijn. In dunbevolkte gebieden kun je niet blindelings op ES-Alert-berichten vertrouwen — houd zelf rook, sirenes en lokale kanalen in de gaten

Frankrijk: Pyreneeën, Provence en de Tour de France

In Frankrijk moesten deze maand 12.000 mensen worden geëvacueerd in de Pyreneeën. De branden waren zo hevig dat de Tour de France een etappe zonder toeschouwers moest afwerken Een tweede grote brand woedde in Zuid-Frankrijk en verwoestte een gebied van 6,18 vierkante mijl.

Parijs: ongekende brand in het bos van Fontainebleau

Dat bosbranden een puur zuidelijk probleem zouden zijn, wordt deze week hard tegengesproken. Op zondag 12 juli brak in het historische bos van Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van Parijs, een brand uit die inmiddels als de grootste in de moderne geschiedenis van Île-de-France geldt. Op 13 juli was het vuur uitgegroeid tot meer dan 1.300 hectare — ongeveer 5% van het massief (

Ongeveer 900 mensen werden geëvacueerd rond Le Vaudoué, Noisy-sur-École en Achères-la-Forêt. Voor het eerst ooit werden in de regio Parijs Canadair-blusvliegtuigen ingezet, die water uit de Seine tussen Chartrettes en Bois-le-Roi haalden . Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez sprak van "buitengewone maatregelen die nog niet eerder rond Parijs zijn toegepast" en houdt rekening met brandstichting: er werden een tiental afzonderlijke vuurhaarden gevonden binnen een straal van 1.000 meter

De meeste Franse branden zijn per 12 juli onder controle en snelwegen zijn weer open, maar het risico blijft "very extreme"

Mijden of extra oppassen: de Pyreneeën-Orientales, Aude, Var en de bossen van de Provence.

Portugal: Vouzela en centraal Portugal

Een brand die op 2 juli uitbrak in de Vouzela-regio in Centraal-Portugal woedde vier dagen lang en verwoestte 12.000 hectare. Er werden 1.200 brandweerlieden, 400 voertuigen en 15 blusvliegtuigen ingezet Satellietbeelden lieten rookpluimen ver over de Atlantische Oceaan zien

Mijden of extra oppassen: het bergachtige binnenland van Centraal- en Noord-Portugal (districten Viseu, Coimbra, Guarda). De kustplaatsen en de Algarve zijn tot nu toe minder getroffen, maar staan in de EFFIS-kaart wel op "extreem".

Griekenland: Kreta, Chios en de Egeïsche eilanden

De Griekse civiele bescherming heeft "oranje alarm" afgekondigd — categorie 4 brandrisico — voor

Kreta (Rethymno, Heraklion, Lasithi)

(Rethymno, Heraklion, Lasithi) Chios, Samos en Ikaria in de Egeïsche Zee

Een grote brand bij Oreokastro (Thessaloniki) sloeg begin juli over op een recyclingfabriek en produceerde een giftige rookwolk die zich uitstrekte tot de Peloponnesos en Athene. Autoriteiten adviseerden ramen dicht te houden en mondmaskers te gebruiken Bij Mandra, ten westen van Athene, werden 16 blusvliegtuigen en 6 helikopters ingezet

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt: het brandrisico in Griekenland is "sehr hoch" en wegen kunnen op elk moment afgesloten worden — óók in toeristische gebieden

Overzicht: risicogebieden per land

Land Hoogrisicogebieden Status juli 2026 Spanje Almería, Costa Brava (Girona), Castellón, Andalusië Zeer extreem; 11+ doden Frankrijk Pyreneeën, Aude, Var, Provence Zeer extreem; 12.000 geëvacueerd Portugal Vouzela, Viseu, Coimbra, Noord- en Centraal-binnenland Zeer extreem; 12.000 ha verbrand Griekenland Kreta, Chios, Samos, Ikaria, Attica, Thessaloniki Oranje alarm categorie 4 Italië Alpenboog, Noord-Italië, Sardinië, Sicilië Zeer extreem/hoog Balkan West-Balkan Extreem VK/Ierland Zuid-Engeland, zuidoost-Ierland Zeer extreem/hoog

Wat als je toch afreist? Vijf tips

Check EFFIS en lokale civiele bescherming vlak voor vertrek. Kaarten worden dagelijks bijgewerkt. Meld je aan bij Informatieservice van Buitenlandse Zaken en installeer nationale alarm-apps (in Spanje ES-Alert, in Griekenland 112). Kies accommodatie met een tweede ontsnappingsroute — vooral in landelijk gebied. Bij Los Gallardos kwamen slachtoffers om omdat ze een alternatieve route zochten die er niet was Controleer je reis- en annuleringsverzekering. Niet alle kosten worden vergoed, vooral niet als je uit voorzorg vertrekt zonder officieel evacuatiebevel Volg altijd de aanwijzingen van lokale autoriteiten — óók als het alleen om "voorzorgsevacuatie" gaat.

Tot slot

Bosbranden zijn geen incident meer maar een terugkerend zomerkenmerk van Zuid-Europa. Klimaatwetenschappers wijzen op de combinatie van een natte lente en extreme hittegolven: veel vegetatie die eerst groeide, is nu kurkdroog en fungeert als brandstof . De EU heeft dit jaar de grootste grensoverschrijdende brandweerinzet ooit gemobiliseerd

Wie flexibel is met bestemmingskeuze, zit deze zomer veiliger in Noord- of Oost-Europa. Voor wie tóch naar de Middellandse Zee gaat: bereid je goed voor, kies een verblijf met heldere evacuatieroutes en houd de brandkaarten in de gaten.

Bronnen: European Forest Fire Information System (EFFIS/JRC), Euronews, The Guardian, ANWB, Consumentenbond, SpanjeVandaag, Auswärtiges Amt, IQAir. Cijfers en risicokaarten weerspiegelen de situatie tot en met 13 juli 2026.