Brand in kringloopwinkel Veldhoven onder controle

VELDHOVEN (ANP) - De brand in een kringloopwinkel aan de Dorpstraat in het Brabantse Veldhoven is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen. Daardoor kan er voor de directe omgeving nog steeds rookoverlast zijn. De brand brak rond 02.00 uur uit.

Meerdere bluseenheden zijn aanwezig. De brandweer bluste van buitenaf, omdat het gebouw waar de brand woedde instabiel is en de brandweer niet naar binnen kan. Er zijn geen slachtoffers. Enkele omwonenden werden tijdelijk uit voorzorg uit hun woning gehaald.

De Dorpstraat is afgesloten. Ook de kruising met De Run is deels afgesloten voor verkeer.