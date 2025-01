Wageningen komt met uitweg uit stikstofcrisis Bron

Vier onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een manier bedacht om ons land uit de stikstofcrisis te bevrijden. De kern: maak elke boer (en andere uitstoter) verantwoordelijk voor het halen van een eigen stikstofplafond. Wie meer uitstoot, riskeert forse boetes. "In deze opzet komt eindelijk iedereen in beweging", zegt stikstofonderzoeker Gerard Ros in het AD.

De kracht van het voorstel zit in het feit dat iedere ondernemer meedoet en dat het een beroep doet op het innovatievermogen van de agrarische sector. Bovendien is zo niet alleen de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden aan te pakken, maar ook die van broeikasgassen zoals methaan en lachgas. Het pareert de problemen klimaat en stikstof in één klap.

De Wageningse handreiking komt op het moment dat premier Dick Schoof de regie naar zich heeft toegetrokken rond het weerbarstige dossier. Afgelopen donderdag gaf de rechter, in een zaak aangespannen door Greenpeace, de overheid een tik op de vingers: Den Haag doet te weinig om de 162 natuurgebieden van het Natura 2000-netwerk te beschermen.