Idris Elba bracht nacht door in cel voor film over Nelson Mandela

Ter voorbereiding van zijn rol als Nelson Mandela in de film Mandela: Long Walk to Freedom uit 2013, bracht Idris Elba een nacht door in een gevangeniscel op Robbeneiland. Dat zegt de 52-jarige Elba in gesprek met The Sunday Times. Mandela zat zelf van 1964 tot 1982 vast in een gevangenis op het Zuid-Afrikaanse eiland.

"Ik had de ongelooflijke eer gekregen om deze grote man uit te beelden en tot die nacht had ik niet helemaal beseft wat het betekende om meer dan 20 jaar van je leven te verliezen", blikt Elba terug. "Ik moest de autoriteiten overtuigen om me daar te laten overnachten, en uiteindelijk stemden ze toe."

Elba voelde "veel slechte herinneringen" in de cel en noemde die ook "spookachtig". "Ik had een emmer, een dun matras en een deken; ze lieten de lichten aan omdat ze dat vroeger ook deden en ik sliep niet veel", aldus Elba. "Het was een angstaanjagende ervaring."