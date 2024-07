Weersomslag in aantocht: dinsdag broeierige hitte en kans op noodweer, daarna stuk aangenamer

De week begint vandaag met prettig weer, maar dit gaat morgen helemaal omslaan. De wind draait dinsdag naar het zuidoosten, waarna een broeierige hitte uit Frankrijk onze kant opkomt. Het KNMI waarschut voorWeerman Jeroen Elferink van Weerplaza legt uit wat we verder kunnen verwachten.

Elferink meldt een afwisselende maandag met zon en wolkenvelden bij een temperatuur van zo'n 21 graden. "Als je in het noorden zit dan is de lucht strakblauw en is het een heerlijke ochtend. In het zuiden komt er wat meer bewolking voor, daar heeft de zon het iets moeilijker", zegt hij tegen omroep gld

Benauwd en drukkend

Dinsdag belooft een heel andere dag te worden, maakt Elferink duidelijk. "Het gaat een beetje benauwd en drukkend aanvoelen. Na een bewolkte start, komt de zon er goed bij. Dan loopt de temperatuur op tot 26 en lokaal 29 graden in Gelderland." En dat is niet voor iedereen even prettig. "De wind gaat draaien van zuidwest naar zuidoost. Dat is een warme hoek. Er komt vochtige lucht onze kant op. Ook hele warme lucht."

Veel mensen gaan daar last van hebben, voorspelt Elferink. "Zeker omdat we het niet gewend zijn. Dat is echt wel even schakelen. Ik kan me voorstellen als je vakantie hebt en er morgen op uit trekt dat het helemaal niet zo slecht weer is, maar 26 tot 29 graden bij een luchtvochtigheid waar je echt wel 'u' tegen zegt. Dat is heel klam, dat is heel benauwd", waarschuwt de weerman.

Zware onweersbuien

Het KNMI waarschuwt dat er dinsdagavond kans is op zware onweersbuien. Die trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over het land.

Door deze buien kan er plaatselijk sprake zijn van veel regen, intensief onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan, aldus het KNMI. Vooral voor buitenactiviteiten kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn. Het weerinstituut geeft daarom code geel af.

De windstoten kunnen snelheden bereiken van 75 tot 100 kilometer per uur. De hagelstenen kunnen 2 tot 4 centimeter groot zijn en veel regen in korte tijd houdt in: 20 tot 40 millimeter. In de nacht naar woensdag trekken de onweersbuien naar Duitsland weg.

Prima zomerweer

Veel tijd om aan de broeierige hitte te wennen, krijgen we dus niet. "Het is echt een eendagsvlieg. Woensdag komen we weer in koele lucht terecht. Het gaat dan ook weer een stuk aangenamer aanvoelen. Er zijn perioden met zon en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Eigenlijk helemaal niet heel slecht."