Wolven zijn gigantisch probleem, vindt deze dierenarts: "Het is een drama"

Boeren en veeartsen zijn roependen in de woestijn, als het over de wolf gaat. Sinds begin dit jaar zijn er alweer honderden schapen doodgebeten. Er is maar één oplossing: wolven moeten worden afgeschoten.

Althans dat zegt de Friese veearts Hans Veenstra in het AD. "Sinds begin januari is het echt drama. Welpjes die afgelopen voorjaar zijn geboren hebben nu de leeftijd bereikt dat ze met zijn allen op jacht gaan. Dus struinen er grote groepen tegelijk ’s nachts rond om aan hun eten te komen.”

Er zouden inmiddels elf roedels in Nederland zijn, de meeste op de Veluwe. "Er zijn er hier gewoon heel veel. Als je nog een wolf alleen ziet, dan is dat op dit moment een unicum. Ze lopen allemaal in groepen van vier tot tien.”

En ze bijten massaal schapen dood. Dat doen de wolven niet eens voor het voedsel: slechts 5 procent van alle schapen die ze doden, eten ze op. Veenstra wordt er emotioneel van. "Het is gewoon verschrikkelijk om te zien hoe erg deze beesten zijn toegetakeld. Ze worden vaak in de strot gegrepen, dus het strottenhoofd is dan kapot. Dat zie je aan de buitenkant niet echt, maar aan de binnenkant is er zoveel schade dat ze niet meer normaal kunnen ademen. Dus zo’n dier moet je euthanaseren. Of ze pakken de schapen in de flanken ter hoogte van de pens en bijten die gewoon open. Die dieren lijden natuurlijk gigantisch. Het is niet te beschrijven.”

De wolven zouden dan ook moeten worden afgeschoten. "We zitten inmiddels op zo’n vier gepakte schapen per dag. Dit wordt een gigantisch probleem. Net las ik ook dat in de Gelderse Vallei weer een man is gegrepen door een wolf. Kortom: Nederland is simpelweg te klein voor het aantal wolven dat hier rondloopt. Dan zou je ze toch gereguleerd moeten afschieten? Want je kan ze niet vangen en ergens anders in de EU brengen, daar zitten ze er ook niet op te wachten.”

Bron: AD.nl