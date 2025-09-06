ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Nina van der Linden
zaterdag, 06 september 2025 om 12:07
129675674 l
In de categorie 'altijd al willen weten': kun je een ei beter langer of korter koken? De korte kokers onder ons hebben geluk. Dat is namelijk gezonder.
Eieren bevatten lecithine. Deze stof zet opgeslagen vet om in energie en stimuleert zo de vetverbranding. Kook je een ei te lang dan verdwijnt de lecithine en profiteer je dus niet meer van de positieve eigenschappen ervan.
Daarnaast is een zachtgekookt ei beter voor je cholesterol. Een ei dat langer gekookt is vergroot de kans op atherosclerose, waarbij vetafzettingen in de slagaderwand ontstaan.
Je kunt je eitje dus echt beter niet te lang koken.
Vorig artikel

Europese nieuwsmedia willen actie van Google zien na boete

Volgend artikel

Zelfs ongerepte natuur verliest dramatisch veel insecten en dat is slecht nieuws voor het ecosysteem

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

eb534be539058a6a70edee3a1580dd74

Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt