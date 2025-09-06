Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?

In de categorie 'altijd al willen weten': kun je een ei beter langer of korter koken? De korte kokers onder ons hebben geluk. Dat is namelijk gezonder.

Eieren bevatten lecithine. Deze stof zet opgeslagen vet om in energie en stimuleert zo de vetverbranding. Kook je een ei te lang dan verdwijnt de lecithine en profiteer je dus niet meer van de positieve eigenschappen ervan.

Daarnaast is een zachtgekookt ei beter voor je cholesterol. Een ei dat langer gekookt is vergroot de kans op atherosclerose, waarbij vetafzettingen in de slagaderwand ontstaan.

Je kunt je eitje dus echt beter niet te lang koken.