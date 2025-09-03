Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

De wereldwijde uitrol van zonne-energie kent een ongekende versnelling. In de eerste zes maanden van 2025 werd maar liefst 380 gigawatt aan nieuwe zonnecapaciteit geïnstalleerd. Dat is een explosieve stijging van 64 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ter vergelijking: in 2024 bereikte de wereld dit punt pas in september. Het jaar daarvoor in december. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden dubbel zoveel zonnepanelen geïnstalleerd als in heel het jaar 2021. Dit blijkt uit een rapport van denktank Ember.

De massale uitrol van zonne-energie vindt vooral plaats in één land. China is de onbetwiste wereldleider in deze zonne-energierevolutie. Het land was goed voor 67 procent van alle nieuwe zonnecapaciteit wereldwijd. Dat betekent dat China alleen al meer dan tweemaal zoveel zonnepanelen installeerde dan de rest van de wereld bij elkaar.

Toegegeven: deze versnelling in China werd deels gedreven door projectontwikkelaars die zich haastten om installaties af te ronden voordat nieuwe regels in juni van kracht werden. Toch is de trend overduidelijk: China installeert al drie jaar lang meer zonnepanelen dan de rest van de wereld samen.

Groei buiten China

Ook buiten China zet de groei door. De rest van de wereld plaatste naar schatting 124 gigawatt in deze periode. Dat is een bescheiden stijging van 15 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. India staat naast China op de tweede plaats met 24 gigawatt aan nieuwe capaciteit. De Verenigde Staten vervolledigen de top drie met 21 gigawatt, ondanks de inspanningen van de regering-Trump om hernieuwbare energie de kop in te drukken.

Ook Afrika toont tekenen van groei in de zonnesector. Het continent importeert steeds meer zonnepanelen uit China. Exacte cijfers zijn volgens Ember echter moeilijk te geven, omdat er in Afrika op veel plaatsen officiële installatiegegevens ontbreken.