Wiebes boekt tweede ritzege op rij in Simac Ladies Tour

Sport
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 16:18
anp030925159 1
GENNEP (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege op rij geboekt in de Simac Ladies Tour. De 26-jarige klassementsleidster van SD Worx - Protime was in de tweede etappe, een rit over ruim 124 kilometer met start en finish in Gennep, de snelste van een kopgroep van elf rensters.
Clara Copponi uit Frankrijk eindigde op de tweede plaats, voor de Amerikaanse Megan Jastrab.
De kopgroep van elf rensters ontstond op minder dan 60 kilometer van de streep, nadat het peloton in waaiers uiteen was gevallen. Naast Wiebes waren onder anderen ook haar ploeggenote Femke Markus, Riejanne Markus en de Italiaanse Elisa Balsamo mee.
De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. De laatste vijf etappes van de zesdaagse rittenkoers vinden plaats in Nederland. Donderdag staat er een etappe over 160 kilometer met start en finish in Zeewolde op het programma.
