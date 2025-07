Zwemmen in Seine mag opnieuw na verbod van meer dan een eeuw

Voor het eerst in ruim honderd jaar kunnen Parijzenaars en toeristen weer zwemmen in de Seine. Zwemmen in de rivier was sinds 1923 verboden vanwege vervuiling, maar dankzij een investering van meer dan een miljard euro in schoner water is het nu weer toegestaan.

De stad opent zaterdag drie openluchtzwembaden in de rivier: bij de Eiffeltoren, de Notre-Dame en het Parc de Bercy. De zwemplekken zijn afgezet, voorzien van kleedruimtes, douches en worden bewaakt door badmeesters. De toegang is gratis, maar alleen voor mensen die kunnen zwemmen.

De waterkwaliteit wordt voortdurend gemeten, aangezien zwemmers direct in het rivierwater duiken. Volgens burgemeester Anne Hidalgo moet het initiatief bijdragen aan een betere levenskwaliteit, zeker nu zomers steeds warmer worden. De zwembaden blijven open tot eind augustus.