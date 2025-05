Door natuurbranden meer bossen verloren in 2024 dan ooit

Door natuurbranden gingen in 2024 wereldwijd meer bossen verloren dan ooit eerder gemeten. Woensdag gepubliceerde gegevens van de Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten laten zien dat hierdoor 4,1 gigaton aan broeikasgassen vrijkwam. Dat is vier keer zo veel uitstoot als de luchtvaart veroorzaakte in 2023.

"In meer dan twintig jaar aan data hebben we nog nooit zoveel bossen verloren zien gaan", zegt mededirecteur Elizabeth Goldman van het platform Global Forest Watch, waarop de gegevens zijn gedeeld. Ze ziet het als een "oproep aan elk land, bedrijf en iedereen die geeft om een leefbare planeet". "Onze economie, onze samenleving en onze gezondheid: het kan niet overleven zonder bossen."

In totaal ging afgelopen jaar 6,7 miljoen hectare aan tropisch oerwoud verloren. Dat is een gebied ter grootte van Panama, en een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Voor het eerst was landbouw niet de belangrijkste oorzaak voor de ontbossing. 2024 was het warmste jaar ooit gemeten. Deze extreme hitte en natuurfenomeen El Niño leidden tot intensere natuurbranden die moeilijk te bestrijden waren, ziet onderzoeksorganisatie World Resources Institute (WRI).

Dramatische verandering

Natuurbranden veroorzaakten bijna 50 procent van de totale ontbossing. "Een dramatische verandering", zegt WRI. Voorheen waren natuurbranden in ongeveer 20 procent van de gevallen verantwoordelijk voor bossen die verloren gingen.

Zeker in Brazilië gingen veel bossen verloren. Het land heeft het meeste tropisch regenwoud wereldwijd, maar door droogte waren ook hier veel natuurbranden. Hoewel de ontbossing in het land steeg, bleef het cijfer onder de pieken die het land zag in de jaren 2000 en toen Jair Bolsonaro president was. De huidige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva beloofde ontbossing in te dammen.

COP30

Eind dit jaar wordt klimaattop COP30 gehouden in de Braziliaanse stad Belém. De president koos voor Belém zodat bezoekers van de klimaattop het Amazonegebied "kunnen leren kennen zoals het is". Als gastland van COP30 heeft Brazilië een "geweldige kans om de bescherming van bossen centraal te zetten", zegt Mariana Oliveira van WRI Brazilië woensdag, als reactie op de cijfers op Global Forest Watch.