We hebben tegenwoordig de concentratie van een goudvis

Het gaat hard achteruit met ons concentratievermogen. Hadden we eerder nog een aandachtsspanne van 12 seconden, tegenwoordig lukt het ons niet meer om langer dan 8 seconden de aandacht erbij te houden. Zelfs goudvissen slagen er nog in om 9 seconden gefocust te zijn. De oorzaak ligt in onze obsessie voor de smartphone. Lichtpuntje: we zijn wel veel beter geworden in multi-tasken.

Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft. Het bedrijf wilde de invloed van smartphones en tablets onderzoeken op het dagelijks leven. Daarvoor ondervroeg het bedrijf 2.000 Canadezen en is de hersenactiviteit van 112 mensen gemonitord. 44 procent zei moeite te hebben met focussen en 37 procent kreeg zijn taken niet af door smartphone-gebruik.

"Canadezen met een meer digitale levensstijl hebben problemen om zich te concentreren in een omgeving waar om langdurige aandacht gevraagd wordt", schrijven de onderzoekers volgens . Bruce Morton, een onderzoeker aan de University of Western Ontario, zegt echter dat het normaal is dat onze hersenen hongeriger worden naarmate ze meer informatie te verwerken krijgen. "Toen de auto werd uitgevonden, was de gedachte aan entertainment in de auto belachelijk omdat de auto op zich het entertainment was. Maar toen we dus gewend raakten aan die auto, zochten onze hersenen naar een nieuwe uitdaging. Je installeert radio's en videoschermen. Waarom? Omdat we na de eerste tien minuten in de auto er al genoeg van hebben."