‘Maak de zorgpremie hoger voor ongevaccineerden’

Als je tientallen jaren schadevrij rijdt, ben je goedkoper af dan een ‘sportieve’ rijder die af en toe een schade meldt. Dit principe moeten we in de zorgverzekering laten terugkomen, stelt emeritus hoogleraar economie Alfred Kleinknecht in het FD.

"De statistiek geeft een duidelijk beeld: het leeuwendeel van de schaarse (en dure) ic-plekken wordt bezet door de kleine minderheid van minder dan 15% ongevaccineerden. Bij een autoverzekering laten we mensen die meer claimen een hogere premie betalen. Als je tientallen jaren schadevrij rijdt, ben je goedkoper af dan een ‘sportieve’ rijder die af en toe een schade meldt. Waarom laten we dit principe niet in de zorgverzekeringen terugkomen?"

"Weigeraars raken makkelijker besmet. En als ze besmet zijn, maken ze ook meer kans om anderen te besmetten. Dit alles leidt tot verhoogde claims op schaarse mensen en middelen in de gezondheidszorg. Er is veel voor te zeggen dat mensen worden geconfronteerd met kosten die ze veroorzaken, zeker als die kosten met een vrij geringe (gratis) inspanning te voorkomen zijn."