Antisemitisme: “Een wereld die Israëlische misdaden tegen de menselijkheid toestaat, staat ze ook toe tegen Joden.”

De les uit de Holocaust mag geen onvoorwaardelijke steun zijn voor Israëlische militaire operaties, zegt filosoof Omri Boehm tegen de Suddeutsche Zeitung . Ook in Duitsland, net als in Nederland, is terughoudendheid om Israël van oorlogsmisdaden te beschuldigen. Tenslotte hebben wij tweeduizend jaar schuld aan Jodenhaat, met als extreem de poging tot vernietiging van alle Europese joden

Omri Boehm, kleinzoon van Holocaustoverlevenden en geboren in Haifa in 1979, is een van de felste critici van de huidige Israëlische regering van Benjamin Netanyahu. Dit leidde er onlangs zelfs toe dat de Israëlische ambassade in Berlijn Boehm verbood te spreken tijdens de officiële herdenking van de 80e verjaardag van de bevrijding van concentratiekamp Buchenwald.

Boehm, die het Israëlische en het Duitse paspoort bezit, vindt dat je de holocaust juist serieus neemt als je nu - ook als Jood en Duitser - zeer kritisch bent op wat Israël doet, "Het feit dat we in een wereld leven waar oorlogsmisdaden geaccepteerd worden, toont aan dat we in een wereld leven die Nie wieder niet heeft begrepen."

Juist de Duitsers zouden stelling moeten nemen tegen geweld gericht tegen een specifiek volk. Als de Duitse regering er vandaag de dag dus niet in slaagt Israëlische misdaden tegen de menselijkheid te veroordelen en er niet in slaagt Benjamin Netanyahu op Duitse bodem te arresteren, ondanks een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof, dan neemt ze volgens Boehm geen verantwoordelijkheid voor haar eigen geschiedenis.