Kan wel, gebeurt niet: Streng regime overlastgevers Ter Apel nog niet gebruikt

Het groots aangekondigde strenge regime voor overlastgevers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog niet gebruikt. Oud-minister Faber wilde er met deze proef voor zorgen dat asielzoekers die zich niet aan de regels houden, niet meer kunnen gaan en staan waar ze willen. Maar tot dusver is er geen aanleiding geweest om deze zware maatregel toe te passen, laat een woordvoerder van het COA weten aan RTL Nieuws. De overlastgevers zijn er niet.

Sinds een kleine drie weken is het strenge regime in werking, een zogeheten 'procesbeschikbaarheidslocatie' (pbl). Overlastgevende asielzoekers die daar terechtkomen, moeten in het gebied rondom de opvanglocatie blijven. Het gaat om de omgeving die nu is aangewezen als veiligheidsrisicogebied en waar toezicht wordt gehouden. Ze kunnen niet meer naar het dorpscentrum van Ter Apel. Komen ze daar wel, dan kunnen ze in de gevangenis belanden.