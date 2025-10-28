Vermeend slachtoffer hoopt op erkenning Borsato

UTRECHT (ANP) - Het vermeende slachtoffer van Marco Borsato hoopt dat de zanger erkent dat hij fout is geweest. Dit staat in de slachtofferverklaring van de nu 26-jarige vrouw, die Marco Borsato beschuldigt van ontucht toen ze 15 jaar oud was. De verklaring werd in de rechtbank voorgelezen door advocaat Peter Plasman, die de vrouw bijstaat.

De vrouw hoeft naar eigen zeggen "geen geld en jij hoeft voor mij ook niet de gevangenis in". "Het is aan de rechter om de uitkomst te bepalen, het maakt mij niet uit. Ook omdat ik besef dat de gevolgen voor jou ook nu al heel heftig zijn."

"Wat ik wil is de erkenning dat wat jij hebt gedaan fout was", vervolgt de vrouw. "Dat jij mij veel verdriet hebt gedaan. Dat zal niet je opzet zijn geweest en misschien zag je toen niet goed wat je aan het doen was. Maar dat had je wel kunnen inzien."

Doordat Borsato tegenaangifte heeft gedaan, nam de zanger geen verantwoordelijkheid voor haar pijn, zegt ze. Voor oprechte spijt is het echter nooit te laat, vindt ze. "Dit zou ik van jou een indrukwekkende stap vinden om mijn verdrietige momenten achter mij te kunnen laten. Iets in mij zegt dat het voor jou niet anders zal zijn."