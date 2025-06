Ook VK steunt Marokkaans plan voor West-Sahara

RABAT (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk steunt het plan van Marokko voor de Westelijke Sahara, een gebied dat al bijna vijftig jaar onderwerp van conflict is. Eerder lieten ook Kenia, Frankrijk en de Verenigde Staten weten het Marokkaanse plan te steunen.

Marokko stelt voor de soevereiniteit over het betwiste gebied te behouden en het tegelijkertijd beperkte autonomie te verlenen. Londen beschouwt het voorstel als de "meest geloofwaardige, haalbare en pragmatische basis" om het conflict op te lossen, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, tijdens een bezoek aan hoofdstad Rabat.

De Westelijke Sahara, een uitgestrekte kustlijn en woestijn die groter is dan het Verenigd Koninkrijk, wordt sinds de terugtrekking van Spaanse koloniale troepen in 1975 en de inval van Marokko hevig betwist. Bij botsingen tussen het Marokkaanse leger en de naar onafhankelijkheid strevende beweging Polisario Front kwamen in zestien jaar tijd ongeveer 9000 mensen om het leven.