Geweld in Parijs rondom festiviteiten Champions League-winst PSG

PARIJS (ANP/AFP) - Naar schatting 100.000 mensen zijn zondag afgekomen op festiviteiten op de Champs-Élysées in Parijs ter ere van de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League-finale. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties tussen fans en politie, die meermaals hard ingreep en pepperspray gebruikte.

President Emmanuel Macron veroordeelde de incidenten rondom de festiviteiten. "Niets kan rechtvaardigen wat er de afgelopen uren is gebeurd. De gewelddadige confrontaties zijn onacceptabel (...) We zullen vervolgen, we zullen straffen, we zullen meedogenloos zijn", zei hij voordat hij de spelers feliciteerde in de balzaal van het Élysée.

De historische 5-0 overwinning van Paris Saint-Germain op Internazionale in de Champions League-finale op zaterdag in München werd in Frankrijk overschaduwd door de dood van een 17-jarige minderjarige, doodgestoken in Dax, en die van een jongeman van in de twintig in Parijs, waar de avond werd ontsierd door talloze incidenten.