VAR maakt voetbalfans steeds ongelukkiger

Hier is wat goed nieuws over de wereld in 2026: voetbalarbitrage is nauwkeuriger dan ooit. Het is praktisch onmogelijk dat Engeland dit jaar op het WK wordt uitgeschakeld door iets wat vergelijkbaar is met Diego Maradona's 'Hand van God' in 1986

Maar hier is de paradox: we zijn nog steeds even ontevreden. We mopperen dat beslissingen irrationeel en inconsistent zijn. En omdat een doelpunt geen doelpunt is. Althans, niet meteen.

De videoscheidsrechter (VAR) is een metafoor voor de risico's van technologische vooruitgang. Beslissingen zijn nu nauwkeuriger, maar het besluitvormingsproces is slechter geworden. De les is dat technologie niet neutraal is. Het verbetert niet alleen wat mensen doen. Van instant messaging tot fitnesstracking, het verandert wat we doen. Echte vooruitgang kan moeilijk te bereiken zijn. Het eerste probleem van VAR is dat de technologie – nauwkeurigheid – boven andere waarden stelt. Het werd in 2019 geïntroduceerd, omdat fans en managers nauwkeurigheid eisten.

Recente kerncijfers VAR Eredivisie

In seizoen 2023-2024 greep de VAR in totaal 107 keer in bij Eredivisie‑wedstrijden.​

Van die 107 adviezen bleken er 11 achteraf onjuist, wat neerkomt op een foutmarge van circa 10% op de gegeven VAR‑adviezen.​

Volgens de KNVB waren er 26 extra situaties waarin de VAR had moeten ingrijpen, maar dat niet deed; reken je die mee, dan kom je feitelijk dichter bij een foutmarge van rond de 30% op alle relevante momenten.​

Maar de voetbalautoriteiten zagen over het hoofd wat als vanzelfsprekend werd beschouwd: snelheid, eenvoud en spontaniteit, schrijft Hanry Mance in de FT . In sommige gebieden, zoals bij kankerscans, is nauwkeurigheid van het grootste belang. In de sport hechten we minder waarde aan precisie als die ten koste gaat van de emotie. In een enquête uit 2024 zei tweederde van de Premier League-fans dat videoreferee het kijken naar voetbal minder leuk had gemaakt, hoewel een grote meerderheid ook aangaf dat het systeem goed functioneerde bij individuele taken, zoals het opsporen van handsballen. In die zin is VAR vergelijkbaar met online dating. Datingapps richtten zich op één probleem: schaarste. Ze stelden singles in staat om meer potentiële partners te ontmoeten. Maar ze negeerden andere variabelen. Het blijkt dat het eindeloos bekijken van matches ontmenselijkend werkt.

Vóór VAR konden scheidsrechters maar een beperkt aantal dingen opmerken. Tegenwoordig moet elke belangrijke beslissing worden geanalyseerd.

Technologie doet dit: sms'jes leiden ons af tijdens het werk en gesprekken met vrienden. Medische trackers beloven ons gezonder te maken, maar ze kunnen ons ook angstiger maken, doordat we onze aandacht richten op meetwaarden die er misschien niet toe doen. Een laatste les uit het VAR -debacle is dat we minder tolerant zijn voor fouten die met technologie te maken hebben dan voor puur menselijke fouten. Ongelukken met zelfrijdende auto's wekken meer verontwaardiging op.