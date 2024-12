Voor Geert & Dilan: Merkel legt eenvoudig uit hoe beschaving er uit ziet

Na een half jaar Wilders en Yesilgoz en Faber zou je bijna vergeten hoe het ook alweer zat met beschaving, mensenrechten en asiel. Angela Merkel legt het in haar boek zorgvuldig en eenvoudig uit aan de hand van de Duitse grondwet, die wat artikel 1 betreft sprekend lijkt op de Nederlandse.

'Om het even of hij staatsburger is of niet, om het even waarvandaan en waarom hij naar ons toe komt en hoeveel kans iemand heeft om na een procedure als asielzoeker te worden erkend wij respecteren de menselijke waardigheid van elk individu en we keren ons met alle strengheid van onze rechtsstaat tegen degenen die andere mensen uitschelden, die andere mensen aanvallen, die hun huisvesting in brand steken of geweld willen gebruiken.

We keren ons tegen degenen die oproepen tot protesten met hun voortdurende haatzaaierij. Er is geen tolerantie jegens mensen die de waardigheid van anderen in twijfel trekken.'

Zo eenvoudig is het.

Zouden wij ook kunnen doen