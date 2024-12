Mango-oprichter Andic omgekomen bij uitstapje met familie

BARCELONA (ANP/DPA) - De oprichter van het wereldwijd succesvolle Spaanse modeconcern Mango, de 71-jarige miljardair Isak Andic, is omgekomen bij een ongeluk tijdens een uitstapje met de familie. Televisiezender RTVE en andere Spaanse media melden dat de ondernemer van Turkse afkomst in het Montserratgebergte bij Barcelona uitgleed en ongeveer 150 meter naar beneden zou zijn gestort.

Met een geschat fortuin van ongeveer 3 miljard euro werd Andic beschouwd als een van de rijkste mannen van Spanje. Hij was een fervent bergbeklimmer en wandelaar. De familie van de ondernemer, die in 1953 in Istanbul werd geboren, emigreerde in 1969 naar Spanje. Begin jaren tachtig opende Andic modewinkels in Barcelona en Madrid onder de naam Isak Jeans, die hij omdoopte tot Mango.

Met 2700 verkooppunten in meer dan 120 landen en meer dan 15.000 werknemers boekte Mango onlangs een historische recordomzet van meer dan 3,1 miljard euro.

Mango laat in een verklaring weten dat Andic "een enorme leegte" achterlaat.