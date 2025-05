In hele zinnen tegen je baby praten is veel beter voor de taalontwikkeling

De neiging om in korte zinnen of weinig tegen je baby te praten is bij sommige mensen groot. 'De baby begrijpt het toch nog niet'. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat uitgebreid tegen kinderen praten én in lange zinnen cruciaal is voor hun taalontwikkeling. In plaats van 'hier is een sinaasappel' kun je beter zeggen 'laten we de sinaasappel in het kommetje doen bij de banaan en de druiven'.

Het gaat om rijke taal met een grote woordvariëteit en correcte grammatica. De baby's leren vooral door de context. Ook al begrijpen ze het nog niet, ze profiteren er wel van. Een kind dat het woord 'kat' begrijpt, zal bijvoorbeeld baat hebben bij de zin 'de kat zit op de bank', omdat hij al deducerend zo kan leren wat 'de bank' dan precies is.

Het verschil tussen baby's waartegen veel gepraat wordt (tegen de 12.000 woorden per dag) en baby's waarbij dat niet zo is (ongeveer 670 woorden per dag), is zichtbaar vanaf ongeveer 18 maanden. De taalachterstand die de baby's dan al hebben, is niet meer in te halen en komt vooral voor bij de lager opgeleide gezinnen met lagere inkomens, volgens de onderzoekers van Standford University.

Wat vervolgens wéér leidt tot lagere inkomens en opleiding. "Je ontwikkelt intelligentie door middel van taal." Hoe eerder volwassen taalgebruik, hoe beter.