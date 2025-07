Zoeken we buitenaards leven op de verkeerde plaats? Misschien moeten we in onze eigen oceanen kijken

Als we buitenaards leven willen vinden, hoeven we misschien niet eens de ruimte in. Het antwoord zou wel eens dichterbij kunnen liggen, verborgen in de donkere diepten van onze eigen oceanen.

Vergeet die grijze mannetjes met grote hoofden en gigantische zwarte ogen uit sciencefictionfilms. Als we leven vinden op een andere planeet, dan gaat het waarschijnlijk om piepkleine microben. Om te begrijpen hoe dat leven er zou uitzien, kijkt NASA niet alleen naar de sterren, maar ook naar een onverwachte plek: de onderzeese vulkanen op onze eigen zeebodem. Daar leven organismen die ons een hint kunnen geven over wat er onder de oppervlakte van Jupiters maan Europa rondzwemt.

Oceaan onder het ijs

Europa lijkt op het eerste gezicht een koude, levenloze ijsbal. Maar schijn bedriegt. Onder die dikke laag ijs ligt waarschijnlijk een oceaan van vloeibaar water. “We denken, gebaseerd op onze eigen planeet, dat Europa omstandigheden kan hebben die leven kunnen ondersteunen”, legt James Holden, microbioloog aan de Universiteit van Massachusetts Amherst, uit in een persbericht.

Holden kreeg van NASA een flinke zak geld (621.000 dollar om precies te zijn) om de komende jaren te onderzoeken onder welke omstandigheden leven op Europa mogelijk zou zijn. En dat doet hij niet vanuit een ruimteschip, maar door de diepte in te gaan.

Net als op aarde

De omstandigheden op Europa lijken namelijk op wat we zien bij hydrothermale bronnen op aarde. Dat zijn onderwatervulkanen die heet water en mineralen uitspuwen. Door microben die hier op aarde rond dergelijke bronnen leven, te bestuderen, hoopt Holden aan te tonen hoe leven op Europa er zou kunnen uitzien.

Toch is Europa geen kopie van de aarde, en zal leven daar niet exact hetzelfde zijn als hier. “Dus moeten we uitzoeken welke verschillende chemische processen het Europese microbiële leven zou kunnen gebruiken om energie te creëren”, legt Holden uit in het persbericht. “Verschillende chemische processen zouden heel verschillende soorten microben kunnen creëren.”