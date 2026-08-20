123Auto: garages vragen soms het dubbele voor exact dezelfde klus

Voor een grote beurt of distributieriem vraagt de ene garage soms het dubbele tot bijna het viervoudige van de andere, voor exact dezelfde klus op exact dezelfde auto, blijkt uit duizenden offertes op vergelijkingsplatform 123Auto.

123Auto is een Nederlands platform dat automobilisten en autobedrijven bij elkaar brengt. Je plaatst een klus - van kleine beurt tot distributieriem - en erkende garages in de buurt reageren met een offerte. Geen rondbel-werk, geen gok naar het dichtstbijzijnde adres: je vergelijkt eerst, kiest daarna. Het platform verkoopt zelf geen onderdelen en repareert niets; het brengt alleen vraag en aanbod bij elkaar, volledig gratis voor de consument. Gebruikers die via 123Auto een offerte aanvragen, besparen daardoor gemiddeld 37 procent op onderhoud en reparatie.

Die cijfers komen niet uit een enquete, maar uit de opdrachten zelf. Alle klussen en offertes die automobilisten plaatsen blijven zichtbaar op het actuele overzicht van opdrachten en offertes , inclusief kenteken, bouwjaar en kilometerstand. Geen fictieve voorbeeldprijzen dus, maar bedragen die garages daadwerkelijk vroegen, gepeild op 18 augustus 2026.

De garagemarkt mist nog altijd prijstransparantie

Voor energiecontracten en zorgverzekeringen bestaan al jaren vergelijkingssites; voor de garage was er tot voor kort niets vergelijkbaars, terwijl de bedragen er niet minder om liegen. De gemiddelde reparatierekening bereikte in 2025 volgens ANWB-onderzoek een recordbedrag van €764. Vakblad AMT ondervroeg tweehonderd garagisten en vond uurtarieven tussen €61 en €165 - bijna drie keer zoveel voor hetzelfde uur sleutelwerk, afhankelijk van welke garage je toevallig kent of tegenkomt.

Het gemiddelde uurtarief bij een onafhankelijk autobedrijf steeg de afgelopen vijf jaar van €68,50 naar €85. Bij merkdealers ligt dat inmiddels boven de €100. Bijna 60 procent van de autobezitters geeft in het DAT-rapport 2026 aan garagebezoeken uit te stellen vanwege de kosten - met alle risico op duurdere reparaties later tot gevolg.

Wat garages voor exact dezelfde klus vragen, volgens 123Auto

Hoeveel een garage vraagt, hangt af van merk, leeftijd van de auto, regio en of je bij een merkdealer of een onafhankelijk bedrijf terechtkomt. Maar het verschil is vaak groter dan die factoren verklaren. Bij een Volkswagen Tiguan uit 2021 liepen offertes voor een distributieriem uiteen van €525 tot €1.950 - bijna vier keer zoveel voor exact dezelfde klus op exact dezelfde auto. Bij een Peugeot 2008 uit 2016 varieerde diezelfde klus tussen €491 en €850. Voor een grote beurt is het verschil tussen de goedkoopste en de duurste offerte op 123Auto vaak meer dan het dubbele.

Dat soort verschillen valt alleen op als je ze naast elkaar ziet. Wie zonder vergelijking naar de dichtstbijzijnde garage rijdt, heeft geen idee of hij een eerlijke prijs betaalt of gewoon geluk of pech heeft.

Automobilisten kiezen zelden de goedkoopste offerte

Vergelijken betekent niet automatisch afrekenen op de laagste prijs. Uit de praktijk van 123Auto blijkt dat gebruikers vaker de middelste offerte kiezen dan de goedkoopste.

"We zien consumenten zelden de goedkoopste offerte kiezen. Ze willen vergelijken, maar kiezen toch vaak de middelste, met zekerheid over zowel prijs als kwaliteit. Typisch Nederlands."

De laagste prijs voelt onbetrouwbaar, te veel betalen voelt onnodig. Door meerdere offertes naast elkaar te zien, ontstaat een realistisch beeld van wat een klus hoort te kosten.

Zo werkt 123Auto

Een klus aanmelden duurt minder dan een minuut. Je voert je kenteken in, waarna merk, model en bouwjaar automatisch worden herkend. Daarna omschrijf je de klus en geef je je postcode door, zodat alleen erkende autobedrijven bij jou in de buurt kunnen reageren. Je ontvangt meerdere offertes, vergelijkt op prijs en beschikbaarheid, en je gegevens worden pas gedeeld nadat je zelf een bedrijf kiest.

Wie voor een grote beurt, distributieriem of andere klus staat, hoeft niet langer te gokken welke garage een eerlijke prijs rekent. Een opdracht op 123Auto laat binnen een paar dagen zien wat garages daadwerkelijk vragen - voordat er een cent is uitgegeven.