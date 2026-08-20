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Colombia kondigt economische noodtoestand af

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 8:13
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BOGOTÁ (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Colombia heeft een economische noodtoestand van dertig dagen uitgeroepen om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. Het decreet, dat woensdagavond lokale tijd door de hele ministerraad werd ondertekend, geeft president Abelardo de la Espriella tijdelijk de bevoegdheid om economische en fiscale regels in te voeren zonder goedkeuring van het parlement.
Hierdoor kan de president sneller handelen na de aardbeving die het westen van Colombia op 10 augustus trof. Bij de beving, die een kracht had van 7,4, kwamen zeker 314 mensen om. 4.430 anderen raakten gewond. Nog steeds worden er 262 personen vermist.
De noodtoestand stelt de regering in staat om begrotings- en overheidskredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
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