5 Woonwinkels met de beste prijs-kwaliteit (2026)

Als je je op zoek bent naar inspiratie voor een nieuw interieur, dan zal je al snel ontdekken dat je voor alle geld meubels kunt kopen. Wil je je interieur vernieuwen , dan kan dat voor minder dan 1000 euro maar het kan ook voor 10.000 euro of meer. Niet alleen de prijs maar ook de kwaliteit van je meubels is natuurlijk belangrijk. Dit is onze top 5 beste woonwinkels als het gaat om prijs-kwaliteit.

1: Eijerkamp

Eijerkamp is al jaren een begrip bij mensen die op zoek zijn naar mooie, duurzame en betaalbare meubels. De eigen Eijerkamp Collectie biedt volop inspiratie voor een stijlvol interieur voor een eerlijke prijs, of je nu van modern houdt, van romantisch of van klassiek. Het is niet voor niets dat Eijerkamp onze onbetwiste nummer 1 is als het gaat om stijlvolle en betaalbare woninginrichting.

2: IKEA

Wie kent de bekende Zweedse meubelgigant nu niet. Je kunt hier heerlijk rondstruinen op zoek naar de leukste meubels. Ideaal voor als je kind op kamers gaat of als je goed op je budget moet letten. Je moet wel heel handig zijn met een inbussleutel, want de meeste meubels moet je zelf in elkaar zetten.

3: Profijt Meubel

Bij Profijt Meubel is het prettig winkelen voor hen die op zoek zijn naar meubels van prima kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Profijt Meubel heeft winkels door heel Nederland en is vooral populair bij starters en jonge gezinnen.

4: Zen Lifestyle

Bij Zen Lifestyle vind je meubels en accessoires voor je woonkamer in vooral natuurlijke kleuren. Houd je van een interieur dat rust en harmonie uitstraalt, dan zit je hier goed. Kies meubels die zorgen voor een goede balans en je krijgt gegarandeerd een interieur waar je jaren plezier van hebt.

5: Zitmaxx Wonen

Bij Zitmaxx kun je niet alleen terecht voor een nieuw bankstel, wat de naam van de winkel wellicht doet vermoeden. Ook hier shop je voor een scherpe prijs een compleet interieur voor je nieuwe woonkamer bij elkaar. De winkel in Ter Aar heeft een oppervlak van 15.000 vierkante meter, dus ruimte genoeg voor volop wooninspiratie voor elk budget.

Kies de meubels die jouw woonwensen vervullen