EU reserveert helft van staalquotum voor vaste handelspartners

BRUSSEL (ANP) - De EU verdeelt de helft van haar 18,3 miljoen ton aan importquotum voor staal zonder importtarief aan landen waarmee ze een vrijehandelsovereenkomst heeft. Dat maakt de Europese Commissie bekend een dag voordat de nieuwe staaltarieven ingaan.

Om te voorkomen dat de EU overspoeld wordt door goedkoop staal, mag vanaf woensdag nog 18,3 miljoen ton staal zonder importtarief worden ingevoerd, bijna 50 procent minder dan eerder was afgesproken. Op geïmporteerd staal dat daarbuiten valt, zal een importtarief van 50 procent gelden.

De helft van dat staalquotum is "exclusief gereserveerd" voor landen waarmee een vrijhandelsakkoord is, aldus het dagelijks bestuur van de EU. De andere helft is beschikbaar voor alle landen die staal willen verkopen in de EU.

Met de Verenigde Staten en China, beide grote leveranciers van staal en de aanleiding voor deze nieuwe regels, heeft de EU niet zo'n soort akkoord. De EU heeft wel akkoorden met het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en India.