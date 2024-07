Belangrijke zaken om rekening mee te houden als je een webshop start

We shoppen met elkaar natuurlijk steeds meer online. Het is daarom dus ook helemaal geen gek idee dat ook jij weleens hebt nagedacht over het starten van je eigen webshop. Het is vandaag de dag namelijk een stuk toegankelijker om door middel van bekende platformen zoals Shopify relatief gemakkelijk een eigen webshop te starten. Toch zijn er wel een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden en die willen we graag in dit artikel stuk voor stuk met je bespreken. Je kunt namelijk maar een keer een goede eerste indruk maken bij je klanten. Doe je dit niet op de juiste manier, dan is de kans groot dat je ze nooit meer terugziet. Tijd om aan de slag te gaan dus!

De juiste doelgroep aanspreken

Bij het starten van een webshop is het belangrijk om goed na te denken over wie je doelgroep nu eigenlijk is. Stel dat je kleding wilt gaan verkopen, kies je dan voor alleen mannen of vrouwen of ga je voor allebei? Ook de leeftijd en het type kleding is dan van belang. Ga je voor bijvoorbeeld alleen hippe kleding en richt je je voornamelijk op de jeugd of ga je voor chic en ga je voor het publiek dat wat meer te besteden heeft? Dit is niet alleen belangrijk als het gaat om je marketing, maar ook als het gaat om verpakkingsmateriaal. Waar je ook over na moet denken, is in welke mate de ontwikkelingen rondom de digitale euro serieus zijn. We hoeven je natuurlijk niet uit te leggen, dat met de komst van een digitale euro, het online shoppen alleen maar verder toe zal nemen.

Een gebruiksvriendelijke website

Niets is zo frustrerend als een onoverzichtelijke website waarbij je maar lastig naar de verschillende categorieën kunt navigeren. Het is daarom van groot belang dat jouw webshop gebruiksvriendelijk is. Zorg ervoor dat potentiële klanten gemakkelijk door je site kunnen navigeren en dat ze makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Denk hierbij aan een duidelijk menu, een goede zoekfunctie en overzichtelijke categorieën. Daarnaast is het ook van belang dat je website snel laadt, aangezien bezoekers tegenwoordig weinig geduld hebben. Wist je dat een laadtijd van meer dan 5 seconden zelfs de helft van je omzet kan kosten? Let ook goed op een gebruiksvriendelijke manier van afrekenen. Vaak gebruik je hiervoor een betaalprovider, maar dan moet je wel eerst een zakelijke rekening hebben. Heb je deze niet? Dan is het een zakelijke rekening vergelijken om te kijken welke het beste bij je past, een belangrijke eerste stap.

Zorg voor een goede branding

Branding is anno 2024 steeds belangrijker. Logisch ook, want mensen willen zichzelf kunnen identificeren met wie jij bent als merk en bedrijf. Denk daarom goed na over wat jij als bedrijf wilt uitstralen en voer dit door in de volledige huisstijl van je bedrijf. Dat houdt in dat je de verzendverpakkingen die je koopt, in exact dezelfde stijl hebt, als bijvoorbeeld de website en de uitingen die je verder doet via social media. Vergeet niet dat dit namelijk het eerste is wat mensen van je bedrijf zien. Is dit niet goed, dan zijn ze vaak zo weer weg en loop jij één of meerdere potentiële klanten mis. Ons advies is om dit te laten doen door een marketingbureau, zodat je alles direct goed hebt staan.