Weer levenslang voor Britse ex-verpleegster van kraamkliniek

MANCHESTER (ANP) - De 34-jarige voormalige verpleegster Lucy Letby is in Manchester voor de vijftiende keer tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. De veroordeling vrijdag is voor de dood van een te vroeg geboren baby in februari 2016. Letby schreeuwde in de rechtszaal dat ze onschuldig is, melden Engelse media.

Ze werd afgelopen jaar gearresteerd en werd al veroordeeld voor de dood van zeven baby's en zeven pogingen baby's om het leven te brengen in het ziekenhuis in Chester waar ze werkte. De baby in de zaak die vrijdag opnieuw door de rechtbank werd behandeld, is volgens de rechters ook door schuld van Letby overleden. Ze heeft met de beademingsmachine van een te vroeg geboren zuigeling geknoeid en die is als gevolg daarvan drie dagen later in een ander ziekenhuis overleden. De laatste rechtszaak vloeide voort uit een eerder proces waarin Letby niet verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van deze baby.