Consument kan in 2025 duizenden euro’s meer lenen

De leennormen gaan in 2025 flink omhoog. Dat is het gevolg van de nieuwe gedragscode voor consumptief krediet, die op 19 november inging. Vergelijkingsplatform Geld.nl heeft de gevolgen in kaart gebracht.

“We hebben onderzocht wat de nieuwe leennormen betekenen voor verschillende huishoudens, rekening houdend met een gemiddelde loonstijging van 5%. Daaruit blijkt dat de leenruimte voor alleenstaanden in 2025 met € 10.000 toeneemt. Voor stellen ligt dat bedrag zelfs tussen de € 8.000 en € 16.000," zegt Paul Huibers, financieel deskundige bij Geld.nl.

Hogere inkomens zorgen voor meer leenruimte

Waarom liggen de leennormen hoger? Dat heeft vooral te maken met een hoger inkomen. Nederlandse consumenten hebben hun financiën nu beter op orde dan in de jaren daarvoor, zo laten data van het CBS zien. Salarissen, toeslagen en uitkeringen zijn sterker gestegen dan de leennormen. Daardoor houden huishoudens meer geld over om leningen af te lossen, wat de leenruimte vergroot.

Lenen wordt weer makkelijker, maar niet voor iedereen

“De laatste tijd was het voor consumenten moeilijker om een lening te krijgen door de strengere leennormen. Dat was begrijpelijk, zeker gezien de oplopende kosten van levensonderhoud. Je wilt dan al helemaal niet dat mensen in financiële problemen komen.

Daardoor waren leningen vooral beschikbaar voor mensen met een hoger inkomen. Consumenten die een lening wilden voor een auto voor hun werk of om op energiekosten te besparen, visten vaak achter het net. Juist voor die groep kan een kleine persoonlijke lening de eerste stap zijn naar een groter budget op de lange termijn," zegt Huibers.

Leennormen beschermen tegen te hoge leningen

Elk jaar bepaalt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de gedragscode voor consumptief krediet. Geldverstrekkers baseren het maximale leenbedrag op de leennormen uit de richtlijnen van de NVB. Het startpunt hierbij is het bedrag dat je minimaal overhoudt om van te leven, na betaling van je vaste lasten. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) adviseert de NVB over de leennormen. De gedragscode zorgt ervoor dat het leenbedrag binnen de financiële draagkracht van mensen blijft door regels te stellen aan het maximale leenbedrag.