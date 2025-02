Brand autosloperij Zoetermeer onder controle

ZOETERMEER (ANP) - De zeer grote brand in een autosloperij in Zoetermeer is onder controle. De brandweer verwacht echter de hele ochtend nog bezig te zijn met nablussen.

De brand bij het bedrijf aan de Bleiswijkseweg brak rond 04.00 uur uit. Rond 05.45 uur was het vuur onder controle. Bij de brand kwam volgens de brandweer Haaglanden veel rook vrij. Met een NL-Alert aan de omgeving werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Bij het nablussen vinden ook sloopwerkzaamheden plaats. Mogelijk komt daar rook bij vrij. Het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen blijft daarom van kracht voor de directe omgeving, vooral voor de bedrijven op het industrieterrein, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Roetdeeltjes

De oorzaak van de brand is nog onbekend, daar gaat de politie onderzoek naar doen. Niemand is gewond geraakt.

Doordat autobanden en pvc in brand hebben gestaan kunnen er, mogelijk vettige, roetdeeltjes neerslaan in de omgeving, bijvoorbeeld op auto's en tuinmeubilair. De brandweer adviseert deze neerslag te verwijderen met water en zeep. "Draag hierbij handschoenen en raak de depositie niet aan met de blote huid. Wees extra alert dat kleine kinderen de depositie niet via handen in de mond krijgen."