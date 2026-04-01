De culturele kalender van 2026: wat Nederland het hele jaar door te bieden heeft

Nederland heeft geen cultureel seizoen. Of eigenlijk: het heeft er twaalf. Er is geen maand die je kunt overslaan, al zijn er wel maanden die stiller zijn dan andere. Of dat erg is, hangt ervan af wat je zoekt. Een rustige januariavond in een kleine theaterzaal is iets heel anders dan een bomvol festival in juli, maar beide zijn er en beide hebben hun publiek.

Januari – rustig opstarten

Januari begint altijd een beetje aarzelend. Filmhuizen draaien speciale programma's. Retrospectieven en themareeksen trekken juist in deze periode een trouw publiek dat tijd heeft en zin heeft in iets met diepgang. Lezingen en kleinere festivals doen het in januari vaak verrassend goed. Agenda's zitten nog niet vol, en wie iets wil bezoeken heeft de keuze zonder de drukte van een volle kalender.

Op 17 januari is het Nationale Tulpendag in Amsterdam: Dam Square vult zich met bloemen die gratis te plukken zijn voor het publiek, een onverwacht feestelijk begin van het jaar.

Februari – kort maar vol

Februari is de kortste maand van het jaar, maar cultureel gezien valt er genoeg te beleven. In het zuiden van het land draait alles om carnaval : Maastricht ('Mestreech'), Den Bosch ('Oeteldonk') en Tilburg ('Kruikenstad') veranderen drie dagen lang van naam en gezicht. Het is een volkscultuur die je elders in Nederland nauwelijks ziet.

Musea openen in februari regelmatig nieuwe tentoonstellingen. Het weer nodigt niet uit tot veel buiten zijn, en dat werkt in het voordeel van de culturele sector.

Maart – langzaam op gang komen

In maart begint er iets te schuiven. Theaters gaan weer op tournee, programma's worden breder. Op 19 maart opent ook het Tulpenfestival officieel. Tot 10 mei bloeit de Bollenstreek, en Amsterdam heeft tot diep in april tulpen in het straatbeeld.

Inhoudelijke programma's krijgen in maart ook veel ruimte: tentoonstellingen met een historisch of maatschappelijk thema, debatten en lezingen. Na de winter lijkt het publiek ook gewoon meer zin te hebben om ergens naartoe te gaan.

April – druk, divers, niet altijd overzichtelijk

In april lopen dingen door elkaar. Paaspop in Schijndel trapt het festivalseizoen officieel af van 3 tot en met 5 april.

Een weekend later staat DGTL op het NDSM-terrein in Amsterdam: drie dagen elektronische muziek op een oude scheepswerf, bereikbaar per gratis pontje vanaf het Centraal Station. Op 27 april kleurt het hele land oranje voor Koningsdag. Musea openen grote voorjaarstentoonstellingen, steden organiseren weekenden rond architectuur of erfgoed. Niet alles vraagt evenveel aandacht, en dat is maar goed ook.

Mei – naar buiten, eindelijk

Ergens in mei kantelt het. Concerten verhuizen naar parken, festivals zoeken de straat op, en mensen lopen er toevallig tegenaan zonder dat ze iets hadden gepland. Dat heeft iets prettigs: cultuur die je niet per se hoeft te zoeken.

Op 9 en 10 mei is Music On in het Meerpark in Amsterdam; op 16 en 17 mei staat Upclose (van Awakenings) in Spaarnwoude. Tegelijk is mei ook de maand van 4 en 5 mei, en dat laat zijn sporen na in de programmering. Instellingen kiezen dan bewuster wat ze laten zien.

Juni – keuzes maken

Juni is vol. Het Holland Festival loopt dit jaar van 3 tot 28 juni in Amsterdam, de 79e editie. Optredens vinden plaats op locaties als het Muziekgebouw, Carré en de Westergasfabriek. Het festival kiest niet voor ‘veilig mooi’, maar voor makers die ruimte krijgen om risico te nemen.

Tegelijk staat de rest van de agenda ook niet stil: Best Kept Secret op 12, 13 en 14 juni in de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek; Intents Festival van 5 tot 7 juni in Oisterwijk; en Pinkpop op 19, 20 en 21 juni in Landgraaf. In juni kun je niet alles zien. Dat lukt niemand.

Juli – festivalmaand

Juli staat vol festivals. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde is daarin een vaste uitschieter. Dit jaar van 16 tot en met 19 juli, met meer dan 265.000 bezoekers over vier dagen. Naast twintig podia is er een echte motorcross op het Oost-Gelderse platteland, inclusief zelfgebouwde voertuigen in de humorklasse. Of dat je ding is, weet je waarschijnlijk al.

Loveland keert op 8 en 9 augustus terug in het Sloterpark in Amsterdam. En vanaf 25 juli begint het grootste evenement van het jaar: WorldPride Amsterdam. Tot 8 augustus viert de stad 25 jaar huwelijksgelijkheid, met een Pride March, de Canal Parade op 1 augustus, en een Human Rights Conference in de Beurs van Berlage.

Augustus – groot én klein

Augustus heeft twee gezichten. Aan de ene kant grote internationale evenementen en veel toeristen. WorldPride loopt door tot 8 augustus, met een groot slotconcert op het Museumplein. Aan de andere kant zijn er de regionale initiatieven: dorpen en wijken organiseren hun eigen festivals, vaak met lokale makers die je elders niet zo snel tegenkomt.

Op 21, 22 en 23 augustus staat Lowlands in Biddinghuizen, met een line-up die dit jaar onder anderen Tyler, the Creator en Lorde omvat. Het is meer dan een muziekfestival: theater, comedy, wetenschap en beeldende kunst maken er deel van uit. 60.000 mensen, twaalf podia, drie dagen. Niet alles haalt de landelijke pers, maar Lowlands wel.

September – seizoensstart

September is voor veel instellingen het echte begin van het jaar. Theaters openen hun seizoen, musea presenteren nieuwe programmering. Op 12 en 13 september is het Open Monumentendag: monumenten die normaal gesloten zijn, gaan gratis open voor publiek. Een van de weinige momenten waarop je echt ergens binnenkomt dat anders achter slot en grendel zit.

Premières, boekpresentaties, festivals die richting geven aan het najaar. Draaimolen Festival keert op 4 en 5 september terug in het MOB Complex in Tilburg: elektronische muziek, kunst en natuur in de bossen, voor wie niet van standaardfestivals houdt.

Oktober – binnenseizoen

De dagen worden korter en dat merk je in wat er op de agenda staat. Filmfestivals, tentoonstellingen, debatavonden. Het Amsterdam Dance Event (ADE) trekt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers naar de stad en maakt van Amsterdam even de wereldhoofdstad van de elektronische muziek. Van clubnachten tot conferenties en showcases overdag.

November – geen duidelijke lijn

November heeft geen eenduidig gezicht. Wat wel een vaste waarde is: Crossing Border in Den Haag, van 3 tot 8 november in de Koninklijke Schouwburg. Literatuur en muziek in één festival. Internationale schrijvers, muzikanten, spoken word. Het is een van de weinige festivals in Nederland waar de zaal stil wordt als iemand voorleest.

Cultuur bemoeit zich in november vaker met het publieke gesprek. Documentaires, lezingen, exposities die ergens op reageren. Niet alles trekt volle zalen, maar de gesprekken die eruit voortkomen zijn soms juist waardevoller.

December – licht en afsluiting

In december gaan mensen toch weer naar buiten, sjaal om en telefoon in de hand. Lichtfestivals trekken bezoekers de kou in. Theaters spelen hun eindejaarstitels, concertzalen zitten vol met kerstprogramma's en winterconcerten. Wie liever binnen blijft, heeft ook keuze genoeg: van museumbezoek tot een avond in een Nederlands casino

Musea sluiten het jaar af met overzichtstentoonstellingen of selecties uit de collectie. En tussendoor verschijnen de eerste aankondigingen voor 2027 alweer.