De culturele kalender van 2026: wat Nederland het hele jaar door te bieden heeft

Nederland heeft geen cultureel seizoen.
Of eigenlijk: het heeft er twaalf. Er is geen maand die je kunt overslaan, al
zijn er wel maanden die stiller zijn dan andere. Of dat erg is, hangt ervan af
wat je zoekt. Een rustige januariavond in een kleine theaterzaal is iets heel
anders dan een bomvol festival in juli, maar beide zijn er en beide hebben hun
publiek.
Januari
– rustig opstarten
Januari begint altijd een beetje
aarzelend. Filmhuizen draaien speciale programma's. Retrospectieven en
themareeksen trekken juist in deze periode een trouw publiek dat tijd heeft en
zin heeft in iets met diepgang. Lezingen en kleinere festivals doen het in
januari vaak verrassend goed. Agenda's zitten nog niet vol, en wie iets wil
bezoeken heeft de keuze zonder de drukte van een volle kalender.
Op 17 januari is het Nationale Tulpendag
in Amsterdam: Dam Square vult zich met bloemen die gratis te plukken zijn voor
het publiek, een onverwacht feestelijk begin van het jaar.
Februari
– kort maar vol
Februari is de kortste maand van het
jaar, maar cultureel gezien valt er genoeg te beleven. In het zuiden van het
land draait alles om carnaval
: Maastricht ('Mestreech'), Den Bosch
('Oeteldonk') en Tilburg ('Kruikenstad') veranderen drie dagen lang van naam en
gezicht. Het is een volkscultuur die je elders in Nederland nauwelijks ziet.
Musea openen in februari regelmatig
nieuwe tentoonstellingen. Het weer nodigt niet uit tot veel buiten zijn, en dat
werkt in het voordeel van de culturele sector.
Maart
– langzaam op gang komen
In maart begint er iets te schuiven.
Theaters gaan weer op tournee, programma's worden breder. Op 19 maart opent ook
het Tulpenfestival officieel. Tot 10 mei bloeit de Bollenstreek, en Amsterdam
heeft tot diep in april tulpen in het straatbeeld.
Inhoudelijke programma's krijgen in maart
ook veel ruimte: tentoonstellingen met een historisch of maatschappelijk thema,
debatten en lezingen. Na de winter lijkt het publiek ook gewoon meer zin te
hebben om ergens naartoe te gaan.
April
– druk, divers, niet altijd overzichtelijk
In april lopen dingen door elkaar. Paaspop
in Schijndel trapt het festivalseizoen officieel af van 3 tot en met 5 april.
Een weekend later staat DGTL op het
NDSM-terrein in Amsterdam: drie dagen elektronische muziek op een oude
scheepswerf, bereikbaar per gratis pontje vanaf het Centraal Station. Op 27
april kleurt het hele land oranje voor Koningsdag. Musea openen grote voorjaarstentoonstellingen,
steden organiseren weekenden rond architectuur of erfgoed. Niet alles vraagt
evenveel aandacht, en dat is maar goed ook.
Mei
– naar buiten, eindelijk
Ergens in mei kantelt het. Concerten
verhuizen naar parken, festivals zoeken de straat op, en mensen lopen er
toevallig tegenaan zonder dat ze iets hadden gepland. Dat heeft iets prettigs:
cultuur die je niet per se hoeft te zoeken.
Op 9 en 10 mei is Music On in het
Meerpark in Amsterdam; op 16 en 17 mei staat Upclose (van Awakenings) in
Spaarnwoude. Tegelijk is mei ook de maand van 4 en 5 mei, en dat laat zijn
sporen na in de programmering. Instellingen kiezen dan bewuster wat ze laten
zien.
Juni
– keuzes maken
Juni is vol. Het Holland Festival loopt
dit jaar van 3 tot 28 juni in Amsterdam, de 79e editie. Optredens vinden plaats
op locaties als het Muziekgebouw, Carré en de Westergasfabriek. Het festival
kiest niet voor ‘veilig mooi’, maar voor makers die ruimte krijgen om risico te
nemen.
Tegelijk staat de rest van de agenda ook
niet stil: Best Kept Secret op 12, 13 en 14 juni in de Beekse Bergen bij
Hilvarenbeek; Intents Festival van 5 tot 7 juni in Oisterwijk; en Pinkpop op
19, 20 en 21 juni in Landgraaf. In juni kun je niet alles zien. Dat lukt
niemand.
Juli
– festivalmaand
Juli staat vol festivals. De Zwarte Cross
in Lichtenvoorde is daarin een vaste uitschieter. Dit jaar van 16 tot en met 19
juli, met meer dan 265.000 bezoekers over vier dagen. Naast twintig podia is er
een echte motorcross op het Oost-Gelderse platteland, inclusief zelfgebouwde
voertuigen in de humorklasse. Of dat je ding is, weet je waarschijnlijk al.
Loveland keert op 8 en 9 augustus terug
in het Sloterpark in Amsterdam. En vanaf 25 juli begint het grootste evenement
van het jaar: WorldPride Amsterdam. Tot 8 augustus viert de stad 25 jaar
huwelijksgelijkheid, met een Pride March, de Canal Parade op 1 augustus, en een
Human Rights Conference in de Beurs van Berlage.
Augustus
– groot én klein
Augustus heeft twee gezichten. Aan de ene
kant grote internationale evenementen en veel toeristen. WorldPride loopt door
tot 8 augustus, met een groot slotconcert op het Museumplein. Aan de andere
kant zijn er de regionale initiatieven: dorpen en wijken organiseren hun eigen
festivals, vaak met lokale makers die je elders niet zo snel tegenkomt.
Op 21, 22 en 23 augustus staat Lowlands
in Biddinghuizen, met een line-up die dit jaar onder anderen Tyler, the Creator
en Lorde omvat. Het is meer dan een muziekfestival: theater, comedy, wetenschap
en beeldende kunst maken er deel van uit. 60.000 mensen, twaalf podia, drie
dagen. Niet alles haalt de landelijke pers, maar Lowlands wel.
September
– seizoensstart
September is voor veel instellingen het
echte begin van het jaar. Theaters openen hun seizoen, musea presenteren nieuwe
programmering. Op 12 en 13 september is het Open Monumentendag: monumenten die
normaal gesloten zijn, gaan gratis open voor publiek. Een van de weinige
momenten waarop je echt ergens binnenkomt dat anders achter slot en grendel
zit.
Premières, boekpresentaties, festivals
die richting geven aan het najaar. Draaimolen Festival keert op 4 en 5
september terug in het MOB Complex in Tilburg: elektronische muziek, kunst en
natuur in de bossen, voor wie niet van standaardfestivals houdt.
Oktober
– binnenseizoen
De dagen worden korter en dat merk je in
wat er op de agenda staat. Filmfestivals, tentoonstellingen, debatavonden. Het
Amsterdam Dance Event (ADE) trekt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers naar de
stad en maakt van Amsterdam even de wereldhoofdstad van de elektronische
muziek. Van clubnachten tot conferenties en showcases overdag.
November
– geen duidelijke lijn
November heeft geen eenduidig gezicht.
Wat wel een vaste waarde is: Crossing Border in Den Haag, van 3 tot 8 november
in de Koninklijke Schouwburg. Literatuur en muziek in één festival.
Internationale schrijvers, muzikanten, spoken word. Het is een van de weinige
festivals in Nederland waar de zaal stil wordt als iemand voorleest.
Cultuur bemoeit zich in november vaker
met het publieke gesprek. Documentaires, lezingen, exposities die ergens op
reageren. Niet alles trekt volle zalen, maar de gesprekken die eruit voortkomen
zijn soms juist waardevoller.
December – licht en afsluiting
In december gaan mensen toch weer naar
buiten, sjaal om en telefoon in de hand. Lichtfestivals trekken bezoekers de
kou in. Theaters spelen hun eindejaarstitels, concertzalen zitten vol met
kerstprogramma's en winterconcerten. Wie liever binnen blijft, heeft ook keuze
van museumbezoek tot een avond in een Nederlands avond binnenshuis.
casino
.
Musea sluiten het jaar af met
overzichtstentoonstellingen of selecties uit de collectie. En tussendoor
verschijnen de eerste aankondigingen voor 2027 alweer.