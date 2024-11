De impact van Kunstmatige Intelligentie op de gaminggemeenschap

In onze hoogtechnologische 21ste eeuw zal Kunstmatige Intelligentie (AI, oftewel Artificial Intelligence) vrijwel zeker een enorm belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van min of meer elke andere vorm van software.

Ook in de gamingwereld heeft AI al een duidelijke impact, bijvoorbeeld in de manier waarop spellen worden ontwikkeld. Steeds vaker maken gamingbedrijven gebruik van AI bij routineklussen zoals het ontwikkelen van standaard-karakters en elementen, maar wist je dat AI ook een rol kan spelen in de manier waarop gamers met elkaar omgaan, hoe ze gamen en hoe ze hun ervaringen beleven?

Verhoogde betrokkenheid

AI speelt eerst en vooral een pivotale rol in het verhogen van de betrokkenheid van spelers bij het spel in kwestie. Door het analyseren van data over spelgedrag kan een AI-programma aanbevelingen doen die zijn afgestemd op de voorkeuren van individuele spelers.

Dit maakt het mogelijk om op maat gemaakte content te bieden, zoals nieuwe uitdagingen of beloningen die aansluiten bij de interesses van een speler. Hierdoor blijven gamers langer geïnteresseerd in een bepaald spel en hebben ze een reden om terug te keren naar hun favoriete spellen.

Denk bijvoorbeeld aan puzzelspellen, waar AI spelers meer van puzzeltype A kan voorschotelen als blijkt dat de speler hier een voorkeur voor heeft. Deze technologie wordt tegenwoordig ook al volop gebruikt bij casinospelletjes, waar spelersinteractie en betrokkenheid het succes van een goksite zullen bepalen.

AI helpt hierbij door het gedrag van spelers te analyseren en hen, indien nodig, advies te geven over spellen of strategieën, of aanbevelingen te doen op basis van spelletjes die ze in het verleden hebben gespeeld. Ook kan AI op-maat-gemaakte promoties aanbieden, opnieuw op basis van de favoriete spellen van een speler.

Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat je deze mate van personalisatie niet zal vinden binnen Nederlandse casino’s, die zich aan strenge regels moeten houden, waaronder een beperkt spelaanbod en een registratie bij het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen).

Bij buitenlandse goksites gelden er minder beperkingen en kunnen ontwikkelaars veel meer de hulp van AI inroepen om gepersonaliseerde aanbiedingen te scheppen. Joren Verdoes van Techopedia vertelt dat je als Nederlandse speler bij een online casino zonder Cruks een veel breder spelaanbod zal vinden, met meer variatie qua spellen maar ook qua ontwikkelaars, en dus ook op het vlak van toekomstige AI-toepassingen.

Revolutionaire veranderingen in spelontwerp

De integratie van AI heeft daarnaast gezorgd voor een verschuiving in spelontwerp. De traditionele methoden van gameontwikkeling, waarbij games gebaseerd zijn op vaste scripts en voorspelbare uitkomsten, maken nu steeds vaker plaats voor dynamische en responsieve omgevingen dankzij AI.

Wat dit concreet betekent is dat de NPC’s (Non-Playable Characters - computergestuurde karakters) dynamisch zullen reageren op jouw acties. Ze volgen dus niet gewoon een vooraf bepaald script, maar kunnen op talloze manieren actie nemen, gebaseerd op wat jij doet. Hierdoor ontstaat een meeslepende ervaring waarbij de uitkomst van het spel sterk kan variëren.

Als spelontwikkelaar betekent dit dat je de vrijheid hebt om complexe verhaallijnen te bedenken, met levensechte, onvoorspelbare interacties. Dit leidt tot meer gepersonaliseerde ervaringen die ervoor zorgen dat gamers zich meer betrokken voelen bij het spel.

De dynamiek binnen gamegemeenschappen

De impact van AI reikt verder dan de ervaring van individuele spelers. Het kan ook de manier waarop gaminggemeenschappen functioneren beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan sociale media en forums die gebruikmaken van AI-tools om trends en onderwerpen te identificeren die relevant zijn voor spelers. Als je ooit wat tijd hebt doorgebracht op Facebook of Instagram, weet je wellicht wel wat dit betekent – een gepersonaliseerde “feed” en navenante aanbevelingen

Bovendien kan AI helpen bij het bevorderen van samenwerking tussen spelers, voornamelijk dan binnen multiplayer-games, door spelers met een vergelijkbaar vaardigheidsniveau aan elkaar te koppelen om samen te werken – of tegen elkaar te spelen, afhankelijk van het spel.

Moderatie en veiligheid

Tot slot kan AI ook buiten het spel een invloed hebben op de gamingwereld, bijvoorbeeld door het modereren van gemeenschappen en waarborgen van online veiligheid.

Vooral dit laatste is vandaag de dag erg relevant, met zaken zoals cyberpesten, phishing , identiteitsdiefstal, psychisch geweld en botting. AI kan deze zaken eenvoudig en snel opsporen en, indien nodig, actie ondernemen.

Door deze technologie gericht en gepast in te zetten, kunnen gameontwikkelaars een omgeving creëren waarin spelers zich veilig voelen en kunnen gamen zonder angst voor intimidatie of ander ongewenst gedrag.