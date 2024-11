Rotterdam blijft Nationale Vuurwerk mogelijk toch financieren

ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam gaat kijken of er in de begroting toch ruimte kan worden gemaakt om te blijven meebetalen aan het Nationale Vuurwerk, dat jaarlijks op oud en nieuw bij de Erasmusbrug plaatsvindt. Die toezegging doet het college op verzoek van een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie (CU). Door bezuinigingen zou de komende editie de laatste zijn die de stad subsidieert.

Meerdere fracties zijn ervan overtuigd dat een centrale vuurwerkshow leidt tot minder rellen en vuurwerkslachtoffers. "Het Nationale Vuurwerk is niet alleen een mooie traditie, maar ook een belangrijk instrument voor een veilige jaarwisseling," aldus CU-raadslid Tjalling Vonk. "Door het behoud van deze centrale vuurwerkshow geven we niet alleen de Rotterdammers een gezamenlijke en feestelijke viering, maar ondersteunen we ook artsen, agenten en andere hulpverleners die zich tijdens de jaarwisseling inzetten voor onze veiligheid. Het is ondenkbaar dat dit alternatief verdwijnt."

Rotterdam moet bezuinigen. Het stadsbestuur wil een kleine 2 miljoen euro minder uitgeven aan grote evenementen, zoals het Nationale Vuurwerk en de Wereldhavendagen. De gemeente draagt ruim een miljoen euro bij aan de vuurwerkshow. In de raad klonk gemor na het voornemen over het schrappen van de subsidie aan het evenement dat jaarlijks vele tienduizenden bezoekers naar Rotterdam trekt.

Komend voorjaar beslist het college of de gemeente toch blijft bijdragen aan het Nationale Vuurwerk.