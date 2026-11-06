De R-maanden doorstaan met extra vitamines, wat heb je nodig?

De R-maanden, veel mensen kennen het begrip wel. De maanden lopen van september tot en met april. In deze maanden kan het namelijk zijn dat je veel vitamines tekort komt. Dit doordat je bijvoorbeeld in de winter weinig zonlicht krijgt en dus vitamine D minder tot je kan nemen. In de winterperiode gebruikt je lichaam dan opgeslagen vitamine D, om toch ervoor te zorgen dat je je goed blijft voelen. Je kunt echter zelf wel vitamines aanvullen, door deze te slikken. Het is dan goed om te weten wat je nodig hebt. Voor de keuze om bij te slikken zijn persoonlijke omstandigheden en de geldende adviezen echter wel belangrijker dan de maand waarin je zit.

Waarom vitamine D in de winter aandacht krijgt

Om te beginnen is het natuurlijk goed om te kijken waarom vitamine D in de winter een stuk meer aandacht krijgt. Je huid maakt namelijk vitamine D aan onder invloed van zonlicht. Via je voeding krijg je ook vitamine D binnen. Je haalt het vooral uit vette vis, zoals haring en zalm. In Nederland heb je daarnaast het voordeel dat vitamine D ook wordt toegevoegd aan onder meer halvarine en margarine. Vitamine D zorgt ervoor dat het calcium in je lichaam goed wordt opgenomen. Calcium is namelijk onmisbaar voor botten en een goede spierfunctie. Dat vitamine D een grote rol speelt in het immuunsysteem, betekent niet dat een supplement verkoudheid voorkomt.

Voor wie geldt het advies om vitamine D bij te slikken?

Er zijn verschillende redenen om ervoor te kiezen om vitamine D bij te slikken. Ook is het verstandig dat je de goede dosis gebruikt. Wie het aanbod aan vitamins bij Plein.nl bekijkt, kan op het etiket nagaan hoeveel microgram Vitamine D een tablet of druppeldosis bevat. Meestal is het logisch dat je 10 microgram per dag slikt. Zeker kinderen tot en met drie jaar, zwangeren en vrouwen van vijftig tot 69 jaar, moeten zich aan deze dosis houden. Daarnaast kan 20 microgram een optie zijn voor iedereen vanaf de zeventig jaar. Deze adviezen gelden het hele jaar door.

Vitamine C haal je doorgaans uit je eten

Naast vitamine D, heb je natuurlijk nog meer vitamines zoals vitamine C. Vitamine C zit onder meer in paprika, koolsoorten, kiwi’s en citrusfruit. Een maaltijd met broccoli of paprika en een stuk fruit tussendoor zijn concrete voorbeelden van hoe je het via voeding binnenkrijgt. Een koude maand verandert die voedingsbronnen niet. Een supplement is dus geen automatische aanvulling op een gevarieerd eetpatroon. Het is daarom verstandig om te kijken of je het supplement daadwerkelijk nodig hebt. Op die manier kun je zonder problemen de wintermaanden doorkomen, zonder dat het vervelend is.

Controleer het etiket voordat je iets bestelt

Als laatste is het slim om het etiket te controleren voordat je iets gaat bestellen. Kijk bijvoorbeeld welke vitamine je nodig hebt en hoeveel er per aanbevolen dagelijkse dosering in het product zit. Bij vitamine D staat de hoeveelheid meestal in microgram. Het is dus gemakkelijk om op de bijsluiter te kijken, wat je dagelijks mag slikken. Gebruik je al een multivitamine? Controleer dan goed of daar al vitamine D bij zit, voordat je een los supplement toevoegt. Een hogere dosis dan aanbevolen aan vitamine D levert niet extra gezondheidswinst op.