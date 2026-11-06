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1326 Nederlandse hotels doen mee aan massaclaim tegen Booking.com

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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Er hebben zich in totaal 1326 Nederlandse hotels aangesloten bij een massaclaim tegen Booking.com. Dat meldt Koninklijk Horeca Nederland (KHN). De hotels eisen compensatie voor geleden schade door clausules van de boekingssite om geen lagere prijzen te mogen bieden. In heel Europa hebben ruim 18.000 hotels zich aangesloten bij de massaclaimzaak.
In 2024 oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat deze praktijk in strijd is met het mededingingsrecht. Daarom willen de hotels een groot deel van de betaalde commissies tussen 2004 en 2024 terugvorderen. De zaak wordt naar verwachting in 2027 door de rechtbank in Amsterdam behandeld.
Deze zaak staat los van de andere massaclaim tegen Booking.com. Bij die zaak daagden de Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) de boekingssite vorig jaar november voor de rechter. Zij beschuldigen Booking van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Zij vragen dan ook om een schadevergoeding voor consumenten.
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