Digitale veiligheid: kleine gewoonten die in het dagelijks leven een verschil maken

Online winkelen, bankzaken regelen, berichten versturen of foto's opslaan – digitale diensten zijn al lang een normaal onderdeel van het dagelijks leven. Tegelijkertijd neemt het aantal gebruikersaccounts voortdurend toe. Daarmee wordt het ook steeds belangrijker om bewust om te gaan met persoonlijke inloggegevens.

Digitale veiligheid hoeft daarbij niet ingewikkeld te zijn. Een aantal eenvoudige gewoonten kan al helpen om dagelijkse risico's te beperken.

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord

Wie voor verschillende websites hetzelfde wachtwoord gebruikt, neemt een onnodig risico. Als inloggegevens door een datalek in handen van derden komen, kunnen deze gegevens ook bij andere diensten worden uitgeprobeerd.

Het is beter om voor belangrijke accounts steeds unieke en zo sterk mogelijke wachtwoorden te gebruiken. Wie door het grote aantal inloggegevens snel het overzicht verliest, kan een wachtwoordmanager gebruiken om deze veilig te beheren.

Extra beveiliging voor belangrijke accounts

Vooral e-mail- en cloudaccounts moeten goed worden beveiligd. Ze bevatten vaak persoonlijke informatie en kunnen soms worden gebruikt om toegang tot andere diensten opnieuw in te stellen.

Een extra beveiligingslaag wordt geboden door tweefactorauthenticatie. Naast het wachtwoord is hierbij een aanvullende bevestiging vereist, bijvoorbeeld via een authenticatie-app of een vertrouwd apparaat.

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Onderschat phishing niet

Niet elk digitaal gevaar is technisch ingewikkeld. Bij phishing proberen fraudeurs slachtoffers vaak met valse e-mails, sms-berichten of websites ertoe te bewegen vrijwillig informatie prijs te geven.

Extra voorzichtigheid is geboden bij berichten die aandringen op snel handelen. Wanneer iemand bijvoorbeeld wordt gevraagd om zich vanwege een vermeende accountblokkering of betaling onmiddellijk aan te melden, is het beter om de betreffende website rechtstreeks via het bekende webadres te openen.

Meer informatie over bescherming tegen digitale bedreigingen en veilig gedrag op internet is beschikbaar via het Nationaal Cyber Security Centrum

Veiligheid als dagelijkse gewoonte

Digitale veiligheid bestaat niet uit één enkele maatregel. Regelmatige updates, unieke wachtwoorden, aanvullende authenticatie en een kritische blik op verdachte berichten vullen elkaar aan.

Hoe sterker digitale diensten in ons dagelijks leven zijn geïntegreerd, hoe belangrijker het wordt om enkele basisregels voor veiligheid vanzelfsprekend toe te passen. Zo kunnen we het gemak van moderne technologie benutten zonder de bescherming van persoonlijke gegevens uit het oog te verliezen.