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Koning wijst op financiële grenzen: niet alles kan tegelijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 13:38
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil problemen oplossen en stilstand doorbreken, maar stuit daarbij wel op met name financiële grenzen. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, de eerste sinds het aantreden van het kabinet-Jetten. "De eerlijke boodschap is: niet alles kan tegelijk", aldus het staatshoofd.
"Financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen", zei de koning. Daarom voert het kabinet een begrotingsbeleid "dat de rekening niet vooruitschuift".
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