Een zelfstandige die op een dinsdagochtend wordt aangereden, is meer kwijt dan een bumper. De schade zelf valt vaak mee en de afhandeling ook, maar de dagen waarop hij niet bij zijn klanten kan komen, lopen door. Voor iemand met personeel is dat een probleem van de planning. Voor een eenmanszaak is het direct een probleem van de omzet, want het werk dat die week niet gebeurt, haalt niemand anders in. Toch is stilstand het onderdeel waar bij het afsluiten het minst over wordt nagedacht, terwijl het de post is die je het hardst voelt.

Een zelfstandige die op een dinsdagochtend wordt aangereden, is meer kwijt dan een bumper. De schade zelf valt vaak mee en de afhandeling ook, maar de dagen waarop hij niet bij zijn klanten kan komen, lopen door. Voor iemand met personeel is dat een probleem van de planning. Voor een eenmanszaak is het direct een probleem van de omzet, want het werk dat die week niet gebeurt, haalt niemand anders in. Toch is stilstand het onderdeel waar bij het afsluiten het minst over wordt nagedacht, terwijl het de post is die je het hardst voelt.

Schade en onderhoud lopen langs verschillende routes

Een beurt plan je in en een reparatie na een storing niet, en dat laatste is precies de categorie die je werkweek omgooit. In de operationele vorm zitten onderhoud, reparaties, banden, wegenbelasting en pechhulp in de vaste termijn, waardoor er geen losse rekening binnenkomt op het moment dat de wagen toch al binnen staat. Schade door eigen toedoen valt daarbuiten en gaat via de verzekering, met een eigen risico. Het verschil zit dus niet in wat er kapot is, maar in welke afspraak erover is gemaakt. Een bestelbus die na een storing drie dagen binnen staat, levert bij de ene vorm een rekening op en bij de andere alleen een telefoontje.

Vervangend vervoer is een afspraak en geen vanzelfsprekendheid

De vraag die telt op de ochtend dat je auto niet rijdt, is hoe snel er een andere voor de deur staat. Dat is iets wat je bij het afsluiten regelt en niet op het moment zelf. Kies je voor een zakelijke lease auto in de operationele vorm, dan hoort pechhulp bij het pakket en zijn de afspraken over stilstand vooraf vastgelegd. Loop ze een keer door voordat je tekent, want de verschillen zitten in de details en die lees je liever rustig dan haastig. Noteer meteen welk nummer je belt.

Een auto die vaker binnen staat, kost meer dan hij lijkt

Bij een oudere wagen in eigen bezit stapelen de werkplaatsdagen zich op, en die dagen staan op geen enkele factuur. Tel een jaar lang bij hoe vaak je de auto hebt moeten brengen en halen en hoeveel werk je daardoor hebt verzet. Wie op dutchlease.nl de twee vormen vergelijkt, ziet dat het verschil zit in wie de wagen op de balans heeft staan en wie het restwaarderisico draagt. Dat bepaalt ook wie er opdraait voor een reparatie die niemand had zien aankomen.

Zo weet je vooraf waar je aan toe bent

Zoek op welke afspraken er gelden bij schade en bij pech, en noteer bij wie je je dan meldt. Spreek met jezelf af dat je schade meldt op de dag dat hij ontstaat, want een deuk die je opspaart tot het inleveren kan tot een verrekening leiden. Kijk daarna hoeveel dagen stilstand je bedrijf aankan zonder dat het je omzet raakt. Komt dat antwoord uit op één of twee dagen, dan is dat het punt waar de keuze tussen de vormen werkelijk over gaat.

Een beurt plan je in en een reparatie na een storing niet, en dat laatste is precies de categorie die je werkweek omgooit. In de operationele vorm zitten onderhoud, reparaties, banden, wegenbelasting en pechhulp in de vaste termijn, waardoor er geen losse rekening binnenkomt op het moment dat de wagen toch al binnen staat. Schade door eigen toedoen valt daarbuiten en gaat via de verzekering, met een eigen risico. Het verschil zit dus niet in wat er kapot is, maar in welke afspraak erover is gemaakt. Een bestelbus die na een storing drie dagen binnen staat, levert bij de ene vorm een rekening op en bij de andere alleen een telefoontje.

Vervangend vervoer is een afspraak en geen vanzelfsprekendheid

De vraag die telt op de ochtend dat je auto niet rijdt, is hoe snel er een andere voor de deur staat. Dat is iets wat je bij het afsluiten regelt en niet op het moment zelf. Kies je voor een zakelijke lease auto in de operationele vorm, dan hoort pechhulp bij het pakket en zijn de afspraken over stilstand vooraf vastgelegd. Loop ze een keer door voordat je tekent, want de verschillen zitten in de details en die lees je liever rustig dan haastig. Noteer meteen welk nummer je belt.

Een auto die vaker binnen staat, kost meer dan hij lijkt

Bij een oudere wagen in eigen bezit stapelen de werkplaatsdagen zich op, en die dagen staan op geen enkele factuur. Tel een jaar lang bij hoe vaak je de auto hebt moeten brengen en halen en hoeveel werk je daardoor hebt verzet. Wie op dutchlease.nl de twee vormen vergelijkt, ziet dat het verschil zit in wie de wagen op de balans heeft staan en wie het restwaarderisico draagt. Dat bepaalt ook wie er opdraait voor een reparatie die niemand had zien aankomen.

Zo weet je vooraf waar je aan toe bent

Zoek op welke afspraken er gelden bij schade en bij pech, en noteer bij wie je je dan meldt. Spreek met jezelf af dat je schade meldt op de dag dat hij ontstaat, want een deuk die je opspaart tot het inleveren kan tot een verrekening leiden. Kijk daarna hoeveel dagen stilstand je bedrijf aankan zonder dat het je omzet raakt. Komt dat antwoord uit op één of twee dagen, dan is dat het punt waar de keuze tussen de vormen werkelijk over gaat.