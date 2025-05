Energieprijzen veranderen dagelijks

De energiemarkt is continu in beweging. Dagprijzen van gas en stroom worden beïnvloed door factoren zoals het weer, geopolitieke ontwikkelingen, en de vraag vanuit industrie en huishoudens. Hierdoor kunnen energietarieven flink verschillen per dag, en zelfs per uur.

Hoe energie vergelijken werkt

Via een energie vergelijkingssite kun je in enkele minuten zien welke energieleverancier op dat moment het voordeligste aanbod heeft. Je vult je postcode en verbruik in (die je vindt op je jaarrekening), en krijgt een overzicht van beschikbare contracten. De prijzen worden dagelijks geüpdatet en zijn gebaseerd op je persoonlijke situatie.

Waarom er verschil zit tussen vergelijkers en leveranciers zelf

Sommige energieleveranciers bieden exclusieve deals via vergelijkingssites om zo meer klanten aan te trekken. Hierdoor is het mogelijk dat je via een vergelijkingssite een lager tarief ziet dan op de website van de leverancier zelf. Leveranciers concurreren op dat moment met elkaar voor een plek in het overzicht.

Wanneer overstappen zinvol is

Je kunt het beste overstappen wanneer je contract afloopt of als je een variabel contract hebt. Dan ben je vrij om te kiezen zonder overstapboete. Bij vaste contracten kan een opzegboete gelden – dit hangt af van de resterende looptijd. Deze informatie vind je in de voorwaarden van je huidige contract. Weet je al wat voor soort contract je wilt, dan kun je specifiek zoek. Bijvoorbeeld als je een 3 jaar vast energiecontract wilt afsluiten.

Kom ik zonder energie te zitten?

Nee, dat kan niet gebeuren. In Nederland geldt een leveringsplicht. Dit betekent dat er altijd een energieleverancier verantwoordelijk is voor jouw levering. De overstap wordt administratief geregeld en de levering van stroom en gas blijft gewoon doorlopen.

Krijg ik een boete als ik overstap?

Dat hangt af van je huidige contract. Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan kun je kosteloos overstappen. Heb je nog een vast contract dat niet afloopt? Dan kan je huidige leverancier een opzegboete rekenen. Je kan je contract echter laten ingaan, nadat je huidige contract is afgelopen. Zo voorkom je de boete.

Wat heb je nodig om je energie te vergelijken?

Het vergelijken van energie is eenvoudig. Je hebt slechts een paar gegevens nodig:- Je postcode- Je type woning (grootte en isolatie)- Je verbruik in kWh (elektra) en m³ (gas) – dit staat op je jaarrekening- Je huidige contract en einddatumMet deze informatie berekent de vergelijker in enkele seconden wat voor jou het voordeligste aanbod is.

Welke energiecontracten zijn er bij energievergelijkers?

Bij energievergelijkers kun je doorgaans kiezen uit drie soorten energiecontracten: vaste, variabele en dynamische contracten. Een vast contract heeft een afgesproken looptijd (bijvoorbeeld 1 of 3 jaar) waarbij de tarieven voor stroom en gas gelijk blijven. Bij een variabel contract kunnen de tarieven tussentijds wijzigen, meestal twee keer per jaar. Dynamische contracten volgen de actuele marktprijzen en veranderen zelfs per uur of per dag. Deze keuzevrijheid stelt consumenten in staat om een contract te kiezen dat past bij hun voorkeur voor prijszekerheid of flexibiliteit.

Wie zegt mijn huidige energiecontract op als ik overstap?

Als je overstapt via een energievergelijker, zegt je nieuwe energieleverancier in de meeste gevallen je huidige contract op. Dit gebeurt automatisch nadat je het nieuwe contract hebt afgesloten. Het is echter belangrijk om goed op de einddatum van je huidige contract te letten. Als je te vroeg overstapt, kun je te maken krijgen met een opzegboete. Controleer daarom altijd je opzegtermijn of eventuele resterende looptijd voordat je een nieuw contract afsluit.

Wat je kunt doen

Of je nu wilt besparen of gewoon benieuwd bent of je huidige contract nog past bij je situatie – een vergelijking maken kan geen kwaad. Je zit nergens aan vast zolang je geen overstap bevestigt. Vergelijken is dus vrijblijvend, en kan je soms flink wat opleveren.