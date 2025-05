EU: Shein moet regels consumentenbescherming beter naleven

BRUSSEL (ANP) - De van oorsprong Chinese modewebwinkel Shein moet meer doen bij het naleven van Europese regels voor consumentenbescherming, anders dreigen er boetes. Dat zeggen het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC en de Europese Commissie na onderzoek van verkooppraktijken van Shein, dat bij onlineshoppers vooral bekend staat om zijn goedkope fastfashionkleding.

Het onderzoek werd in februari aangekondigd. Volgens de onderzoekers worden op het platform van Shein bijvoorbeeld nepkortingen aangeboden of worden producten met misleidende informatie of duurzaamheidsclaims verkocht. Ook kunnen klanten onder druk worden gezet om snel spullen aan te schaffen door valse deadlines voor aankopen te stellen. Verder is Shein volgens de onderzoekers moeilijk bereikbaar voor vragen of klachten van consumenten.

Shein krijgt nu een maand de tijd om te reageren en toezeggingen te doen om consumenten beter te beschermen tegen misleidende praktijken.