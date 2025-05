Wat ging er mis bij de fatale val van deze Amsterdamse jongen (11)? 'Extreem onveilig kaartenhuis'

De ouders van de 11-jarige jongen die omkwam na een val van een klimwand in Amsterdam , houden de twee directeuren van Klimmuur Amsterdam BV verantwoordelijk voor de dood van hun kind. Volgens de moeder hebben zij hun zoon laten klimmen "in een extreem onveilig kaartenhuis". "Door jullie zijn we hem kwijt en dat is misdadig", zei ze in een slachtofferverklaring tijdens het proces bij de rechtbank in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Klimmuur Amsterdam BV en de twee directeuren van dood door schuld. Volgens de officier van justitie is er zeer onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig gehandeld. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, zou er onvoldoende toezicht zijn geweest op eenmalige klimmers.

Nalatig

Het slachtoffer viel op 3 november 2023 van grote hoogte naar beneden tijdens een kinderfeestje in de klimhal bij Amsterdam Centraal. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De moeder sprak van een "totale verwoesting, een diep trauma dat onze levens heeft verscheurd". "Hiervoor houd ik jullie volledig verantwoordelijk." Ze was ervan uitgegaan dat het klimfeestje 100 procent veilig zou zijn. "Jullie hebben gegokt met mijn kind en wij hebben verloren."

'Tikkende tijdbom'

De antwoorden die de directeuren tijdens de zitting geven op vragen van de rechtbank, maken haar "razend". "Door jullie gemakzuchtige en lakse houding en vage filosofie hebben jullie een hele onveilige praktijk neergezet." Volgens haar was de kans groot dat het kon misgaan. "Het was geen ongeluk, maar het resultaat van een zeer wankelend kaartenhuis. De klimmuur was een tikkende tijdbom. Alles was afhankelijk van menselijke inschattingen."

De vader van het slachtoffer zei dat het wachten was tot het fout zou gaan. Hij verwijt de directeuren onder meer dat ze na de dood van zijn zoon zijn doorgegaan met kinderfeestjes. "We hebben geen rouw gezien, geen poging tot contact of aanpassing van de filosofie."

Fatale fout

Volgens het OM was de lus van het klimtouw waaraan de jongen vastzat waarschijnlijk niet goed bevestigd aan de zogenoemde karabiner van de klimgordel. Daardoor zou het slachtoffer los zijn geraakt toen hij naar beneden wilde gaan.

Directeur Peter K. ziet dit anders. Hij zei dat hij vermoedt dat de karabiner is opengegaan, omdat de zekeraar van de jongen bij de val een klik zou hebben gehoord. Hij verklaarde dat het zou kunnen doordat het kind hem boven heeft opengemaakt of door een draaiing van het touw.