Prijzen meubels en vliegtickets drukken inflatie in augustus

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in augustus gemiddeld 2,8 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee vergeleken met de 2,9 procent in juli.

De daling van de inflatie kwam onder meer door een kleinere prijsstijging van meubels. Die waren in augustus 1,2 procent duurder na een prijsstijging van 5 procent in juli. Ook de prijzen van internationale vluchten drukten de inflatie. Tickets voor internationale vluchten waren in augustus 11,8 procent goedkoper dan vorig jaar. In juli waren vluchten 7 procent goedkoper dan een jaar eerder.

De prijzen van kleding hadden een verhogend effect op de inflatie. Kleding was in augustus 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. In juli waren de prijzen nog 1,6 procent lager dan vorig jaar. Ook de prijzen van motorbrandstoffen hadden een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Eurozone

Vergeleken met de voorgaande maand stegen de consumentenprijzen in augustus met 0,2 procent. De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenmethode bedroeg vorige maand 2,4 procent. Dat is iets lager dan de 2,5 procent in juli. De inflatie in de hele eurozone liep op naar 2,1 procent, van 2 procent in juli.

De inflatie in Nederland bleef daarmee in augustus boven het gemiddelde in het eurogebied. Volgens het CBS komt dit doordat de energieprijzen in de eurozone daalden, terwijl deze in Nederland stegen. Daarnaast was de prijsstijging bij industriële goederen en voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone.