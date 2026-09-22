Google krijgt concurrentie: steeds meer mensen zoeken met AI

Wie iets wil weten, typt het in Google. Dat was jarenlang vanzelfsprekend. Maar het zoekgedrag verandert snel. Steeds meer mensen stellen hun vragen niet aan een zoekmachine, maar aan een AI-tool. Ze krijgen meteen een antwoord, zonder door tien zoekresultaten te klikken. Voor bedrijven die online gevonden willen worden, heeft dat grote gevolgen. En daarmee verandert ook hoe je als bedrijf gevonden wordt.

Van zoekbalk naar AI-assistent

Tools als ChatGPT, Perplexity en Gemini winnen snel terrein als alternatief voor de klassieke zoekmachine. Ze geven geen lijst met links, maar formuleren een direct antwoord op basis van de informatie die ze kennen. Dat maakt een nieuw vakgebied relevant binnen de marketing: Generative Engine Optimization (GEO) . Waar traditionele SEO draait om hoge posities in Google, gaat GEO over de kans dat jouw content of merk terechtkomt in een AI-antwoord. Bedrijven die zich uitsluitend op Google richten, lopen het risico een snel groeiende groep zoekers te missen.

Het verschil zit in hoe informatie wordt verwerkt. Google toont een lijst met pagina's die aansluiten bij een zoekopdracht. AI-tools formuleren één antwoord op basis van meerdere bronnen tegelijk. Ze selecteren daarvoor informatie die duidelijk, inhoudelijk sterk en goed onderbouwd is. De zoekmachine stelt je beschikbaar voor de zoeker; de AI bepaalt zelf of jij überhaupt in het antwoord terechtkomt.

Wat dit concreet verandert voor online zichtbaarheid

Bedrijven richten zich al jaren op hoge posities in Google. Dat blijft waardevol, en beide vormen van zichtbaarheid zijn inmiddels relevant. Maar de spelregels voor AI-zichtbaarheid werken anders. AI-tools kijken in de eerste plaats naar inhoud: klopt de informatie, is ze helder uitgelegd en sluit ze aan bij een herkenbaar merk of een duidelijke schrijver? Een pagina die technisch goed in orde is maar inhoudelijk weinig te bieden heeft, weegt bij AI-tools beduidend minder mee.

Teksten die vol staan met zoekwoorden maar weinig zeggen, worden minder snel meegenomen in AI-antwoorden. Teksten die een vraag direct beantwoorden, een onderwerp volledig behandelen en aantoonbare kennis tonen, staan sterker. Daarbij telt ook hoe herkenbaar een merk is: bedrijven die door andere bronnen worden aangehaald en consequent over één vakgebied schrijven, vallen eerder op in de selectie van AI-tools. Het gaat er niet om hoeveel je schrijft, maar of het klopt en het antwoord geeft dat de lezer zoekt.

Zichtbaar blijven als zoekopdrachten veranderen

De basis is content die ergens over gaat. Concreet, specifiek en geschreven vanuit kennis van het onderwerp. Dat betekent geen algemeenheden, maar antwoorden op de vragen die mensen daadwerkelijk stellen. Wie schrijft over een product, legt uit hoe het werkt, voor wie het bedoeld is en hoe het afwijkt van vergelijkbare opties. Wie schrijft over een dienst, maakt duidelijk aan welke behoefte die tegemoetkomt en hoe klanten er baat bij hebben.

Goed onderbouwde informatie telt zwaar mee. AI-tools putten liever uit bronnen die door anderen worden geciteerd, die al langere tijd actief zijn en die consequent één onderwerp behandelen. Teksten op een blog, uitgebreide uitleg op productpagina's en goed onderbouwde artikelen dragen allemaal bij aan die herkenbaarheid. Een merknaam die vaker opduikt in geciteerde bronnen, wordt sneller opgenomen in AI-antwoorden.

Veel bedrijven schakelen hiervoor de hulp van een online marketingbureau in. De vraag hoe je zichtbaar blijft bij AI-zoekopdrachten vraagt immers om een andere kijk dan de klassieke SEO-praktijk. Wie nu investeert in inhoudelijk sterke content en een herkenbaar merk, bouwt een voorsprong op.

Goede informatie wint altijd

Zoekgedrag verandert door de opkomst van AI, maar het basisprincipe blijft hetzelfde: wie goede informatie biedt, trekt aandacht. Zoekmachines en AI-tools bestaan steeds meer naast elkaar. Via welk kanaal die aandacht binnenkomt, maakt steeds minder uit. Het enige dat telt, is dat jouw bedrijf zichtbaar is daar waar je klanten je zoeken.