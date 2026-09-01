Groothandel werd steeds gebeld over cadeaus en verandert daarom van naam

Online groothandel Compliment.nl heet vanaf 1 september dit jaar Foods & Goods. De reden is opvallend simpel: de naam doet mensen denken aan cadeaus, terwijl het bedrijf uit Franeker koffie, frisdrank, schoonmaakmiddel en wegwerpbekers levert aan kantines, kantoren en verenigingen. Inmiddels verkoopt het meer soorten schoonmaakspullen dan eten.

"We kregen regelmatig telefoontjes van mensen die dachten dat we iets met cadeaus of gifting deden. Dat is natuurlijk niet waar we voor staan. Dan weet je op een gegeven moment dat de naam niet meer helpt bij waar je naartoe wilt", zegt Christiaan Schilstra, E-commerce Manager bij het bedrijf.

Van koffie en snoep naar de hele voorraadkast

Het bedrijf begon in 2016 als online groothandel in levensmiddelen. Koffie, thee, snoep en frisdrank voor kantines, sportclubs en kantoren. De schoonmaakspullen, wegwerpbekers en kantoorartikelen kwamen er gaandeweg bij, omdat klanten vroegen of ze die niet meteen konden meebestellen. Sinds juni zijn er ook gekoelde en diepvriesproducten. Zo verschoof het assortiment in stapjes, tot de naam nog maar een klein deel van de winkel dekte. En dat begon te kosten.

Die groei is terug te zien in de cijfers. Het bedrijf ligt op dit moment 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en het aantal artikelen in de webshop groeide met 20 procent. Onder de naam Foods & Goods is de boodschap in twee woorden rond: eten, en de rest.

Ook zonder bedrijf mag je bestellen

Anders dan bij de meeste groothandels is er geen bedrijf of pasje nodig om te bestellen. Ondernemers en particulieren betalen dezelfde prijzen. Ruim een kwart van de klanten is zakelijk en daar ligt de komende jaren de focus, maar particulieren blijven welkom. Het aanbod is wel afgestemd op grootverbruik: frisdrank gaat per tray van 24, chips per doos van twintig zakjes. Bestellingen vanaf 95 euro worden gratis bezorgd.

Wat verandert er precies?

Voor klanten weinig. Accounts, inloggegevens, prijzen en facturatie blijven hetzelfde, wie voor 14:00 uur bestelt heeft de order de volgende dag in huis, en het oude webadres compliment.nl verwijst automatisch door naar foodsandgoods.nl. Wat wel verandert is de uitstraling: een nieuw logo, nieuwe kleuren op de website en nieuwe dozen. Dat gaat stapsgewijs, dus de eerste tijd komen oude en nieuwe naam nog naast elkaar voor. Even wennen, ook voor vaste klanten die al jaren op compliment.nl bestellen.