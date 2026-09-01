ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Horeca zet groei voort in tweede kwartaal

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 7:41
anp010926071 1
DEN HAAG (ANP) - De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij een groei zien. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog coronamaatregelen golden. De groei in het tweede kwartaal was gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2026. In de afgelopen twee kwartalen kende de horeca wel de kleinste groei in vijf jaar.
De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan een jaar eerder. Dat komt doordat hotels 2 procent minder hebben omgezet. De omzetdaling bij de hotels hangt mogelijk samen met de verhoging van het btw-tarief op logies. Sinds januari 2026 is dat tarief op hotelovernachtingen en vakantiehuisjes verhoogd van 9 naar 21 procent. Voor kampeerplekken geldt de btw-verhoging niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

64814526_m

Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

ANP-517696984

Deze populaire zoetstof is gelinkt aan hartaanvallen en infarcten

herfst-2026-header

Niet kouder, maar natter: de herfst kantelt halverwege oktober

181422428_m

Kan een dief ongemerkt geld van je pinpas halen? Zo zit het met contactloos zakkenrollen

176661299_m

ChatGPT verandert je op een manier die je niet verwacht

Loading