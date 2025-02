Digitale veiligheid is met het jaar belangrijker geworden, en dit geldt ook voor de online casino sector. Waar hackers het voorheen vaak gemunt hadden op grote bedrijven met diepe zakken, komt het steeds vaker voor dat individuele personen ook het doelwit worden. Hackers zijn bij individuele personen maar naar één ding op zoek, en dat zijn de inloggegevens van de persoon.

Via deze weg kunnen hackers namelijk inloggen op het beoogde platform en zich voordoen als de persoon. De redenen waarom hackers dit doen lopen uiteen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld:

Geld stelen;

Jouw identiteit stelen;

Geld witwassen.

Deze criminelen zijn tegenwoordig lang niet meer alleen op zoek naar gegevens van online bankieromgevingen, want deze zijn vaak beveiligd met tweestapsverificatie. Daarom komt het steeds vaker voor dat hackers verder kijken en bijvoorbeeld inloggegevens van accounts op iGaming platformen zoals NV Casino proberen te achterhalen. In deze post nemen we door hoe spelers dit kunnen voorkomen en wat spelers hieraan kunnen doen.

Unieke inloggegevens; waarom zijn ze tegenwoordig essentieel

Om digitale criminelen een stap voor te zijn is het tegenwoordig van groot belang dat spelers unieke inloggegevens voor elk platform hebben. Op deze manier beschermen spelers hun account en zorgen ze ervoor dat hackers geen kans maken. Veel mensen gebruiken dezelfde inloggegevens voor meerdere websites en dat gebeurt ook bij online casino platformen. We snappen het ook wel, de gegevens zijn daardoor makkelijk te onthouden. Echter, wordt het daarmee ook makkelijker voor hackers om erachter te komen.

Identiteitsdiefstal; het gebeurt vaker dan we denken

Het hebben van unieke inloggegevens is belangrijk omdat het online fraude kan voorkomen. Online fraude is namelijk uitgegroeid tot een van de urgente problemen op het gebied van veiligheid. Een van de vormen van online fraude is identiteitsfraude. Bij identiteitsfraude stelen (of lenen) hackers voor een bepaalde tijd jouw identiteit om daar illegale activiteiten mee te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld neerkomen op:

Geld stelen van jou of familie;

Geld witwassen onder jouw naam;

Andere personen oplichten onder jouw naam.

Voorkom account overname

Het voorkomen van account overname is belangrijk en het hebben van unieke inloggegevens is een belangrijke eerste stap. Het hebben van dezelfde wachtwoorden is namelijk riskant. Als een online casino namelijk betrokken is bij een datalek en jij als speler dezelfde inloggegevens gebruikt voor meerdere platformen, kunnen hackers ineens toegang krijgen tot meerdere accounts. Door unieke inloggegevens te gebruiken voor ieder platform kunnen spelers dit sneeuwbaleffect, wat ook wel ‘credential stuffing’ wordt genoemd, in ieder geval voorkomen en daarmee de schade voor een groot deel beperken.

Creëer unieke en sterke wachtwoorden

Unieke inloggegevens is een begrip wat nu al een aantal keer langs is gekomen, maar wat houdt dit nou precies in?

Het creëren van unieke inloggegevens wordt sterk bepaald door het wachtwoord wat eraan verbonden is. Vaak gebruiken platformen het e-mailadres of een gebruikersnaam, dus kunnen spelers moeilijk voorkomen dat deze verschilt per platform. Dit is ook vaak het geval bij online casino's. Het maken van een sterk wachtwoord is daarom het meest belangrijk. Enkele tips over hoe spelers tot een sterk wachtwoord komen staan hieronder weergegeven.

Zorg voor een combinatie van kleine letters, hoofdletters, speciale tekens en cijfers.

Vermijd persoonlijke informatie zoals: naam, geboortedatum of huisdieren.

Zorg dat het wachtwoord minimaal 16 tekens lang is.

Beveiligingsmaatregelen die iedereen zo kan toepassen

Er zijn een aantal beveiligingsmaatregelen die iedere speler kan nemen om te voorkomen dat hackers er met hun wachtwoord(en) vandoor gaan. Een aantal concrete maatregelen zijn:

Inschakelen Multifactorautenticatie (MFA). MFA fungeert als een extra beveiligingslaag door meer dan een vorm van authenticatie te eisen van gebruikers. Dit kunnen beveiligingsvragen, codes of een vingerafdruk zijn.

MFA fungeert als een extra beveiligingslaag door meer dan een vorm van authenticatie te eisen van gebruikers. Dit kunnen beveiligingsvragen, codes of een vingerafdruk zijn. Gebruiken wachtwoordgenerator . Het gebruiken van een wachtwoordgenerator zorgt ervoor dat er unieke wachtwoorden worden gebruikt voor elk account. Het nadeel is echter dat deze moeilijk te onthouden zijn.

. Het gebruiken van een wachtwoordgenerator zorgt ervoor dat er unieke wachtwoorden worden gebruikt voor elk account. Het nadeel is echter dat deze moeilijk te onthouden zijn. Schakel een passkey in . Met passkey's hebben gebruikers toegang tot online accounts zonder wachtwoord in te hoeven voeren. Het gebruiken van een passkey wordt steeds populairder omdat het een phishing-bestendige maatregel is en daarmee erg veilig is.

. Met passkey's hebben gebruikers toegang tot online accounts zonder wachtwoord in te hoeven voeren. Het gebruiken van een passkey wordt steeds populairder omdat het een phishing-bestendige maatregel is en daarmee erg veilig is. Gebruik een wachtwoordmanager. Het verzinnen van sterke wachtwoorden is niet makkelijk, maar het onthouden is waarschijnlijk nog moeilijker. Het gebruiken van een beveiligde wachtwoordmanager helpt hierbij. Deze functie bewaard als het ware al jouw wachtwoorden en slaat ze op in een veilige digitale kluis.

Speel slim en voorkom problemen

Een sterk wachtwoord is van groot belang, niet alleen in 2025 maar ook in de toekomst. Er komen steeds meer soorten cyberaanvallen bij en hackers worden daarnaast ook nog eens elk jaar creatiever. Het komt steeds vaker voor dat mensen zich moeten wapenen tegen dit soort online criminelen en een sterk wachtwoord is een solide eerste stap om je accounts veilig te houden.