Laat je de dakgoot vervangen of de dakrand renoveren? Dan is het verstandig om meteen de boeidelen te controleren. Vooral bij oudere woningen zijn deze vaak van hout en hebben ze regelmatig schilderwerk nodig. Zijn ze aan vervanging toe, dan is kunststof een alternatief. Je hebt er minder onderhoud aan en kunt kiezen uit verschillende afwerkingen die bij de woning passen.

Waarom kunststof boeidelen bij een renovatie?

Houten boeidelen staan voortdurend bloot aan regen, zon en temperatuurverschillen. Als de verflaag beschadigd raakt, kan vocht in het hout trekken. Daardoor kan op termijn houtrot ontstaan. Regelmatig schilderen helpt om het hout te beschermen, maar is vooral bij een hoge dakrand een flinke klus.

Met kunststof boeidelen vervalt dat terugkerende schilderwerk. Het materiaal is bestand tegen vocht en hoeft alleen af en toe schoongemaakt te worden. Dat is vooral prettig bij woningen waar je een ladder of steiger nodig hebt om de dakrand te bereiken.

Combineer het vervangen met andere werkzaamheden

Bij een renovatie is het handig om werkzaamheden aan de dakrand te combineren. Laat je bijvoorbeeld de dakgoot vervangen, dan is de plek waar de boeidelen zitten vaak al goed bereikbaar.

Controleer eerst of vervanging nodig is. Zitten de bestaande boeidelen nog stevig vast en is het hout in goede staat? Dan is vervangen niet altijd nodig. Bij houtrot of ernstige beschadigingen ligt dat anders.

Bekijk ook de constructie achter de boeidelen. Als het regelwerk is aangetast, moet dat eerst worden hersteld. Anders bevestig je nieuwe panelen op een ondergrond die mogelijk niet stevig genoeg is.

Prefab boeidelen voor een nette afwerking

Bij het vernieuwen van de dakrand kun je kiezen voor prefab boeidelen. Deze worden vooraf voorbereid, zodat er tijdens de montage minder werk nodig is. Hoeveel werk dat scheelt, hangt af van de bestaande dakrand en de gekozen uitvoering.

Polytech levert onder andere prefab boeidelen van hardschuim kunststof. Je kunt kiezen tussen een standaard boeideel met een eenvoudige afwerking en een sierboeideel met meer details. Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar in crèmewit en verkeerswit.

Vooral bij oudere woningen kan een sierboeideel mooi aansluiten op de bestaande bouwstijl. Bij een woning met een strakke gevel ligt een standaard boeideel vaak meer voor de hand.

Meet vooraf de dakrand goed op. Niet iedere uitvoering is in alle afmetingen verkrijgbaar en ook de manier van bevestigen hangt af van de situatie.

Laat de boeidelen aansluiten op de dakgoot

De dakgoot en boeidelen bepalen samen hoe de dakrand eruitziet. Daarom is het verstandig om bij de keuze rekening te houden met de vorm en kleur van beide onderdelen.

Dat geldt zeker wanneer je de dakgoot en de boeidelen tegelijk vervangt. Je kunt de afwerking dan op elkaar afstemmen. Polytech levert naast boeidelen ook kunststof dakgoten, waardoor je verschillende onderdelen bij dezelfde leverancier kunt bestellen.

Let daarbij niet alleen op de uitstraling, maar ook op de afmetingen en de aansluiting op de bestaande dakconstructie.

Wanneer is vervangen verstandig?

Niet ieder houten boeideel hoeft tijdens een renovatie vervangen te worden. Is het hout nog in goede staat, dan kan opnieuw schilderen voldoende zijn. Bij houtrot, beschadigingen of terugkerende onderhoudsproblemen kan vervanging een betere keuze zijn.

Wil je het schilderwerk aan de dakrand beperken? Dan zijn kunststof boeidelen het overwegen waard. Laat bij het vernieuwen van de dakgoot meteen de staat van de boeidelen beoordelen. Zo weet je welke onderdelen aan vervanging toe zijn en welke nog jaren mee kunnen.