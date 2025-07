Ondernemen zonder financieel risico? Dit kun je vooraf doen

Elke ondernemer weet dat risico’s bij ondernemen horen. Toch zijn er manieren om de grootste financiële klappen te voorkomen. Klanten die niet betalen, onverwachte faillissementen of langdurig openstaande facturen kunnen een flinke impact hebben op je cashflow. Helemaal voorkomen kun je risico’s niet, maar je kunt ze wél vooraf slim beperken. Het begint allemaal met de juiste voorbereiding en het maken van goede financiële keuzes. Maar hoe pak je dat nu eigenlijk het best aan? En waar moet je allemaal aan denken? In dit blog helpen we je erg graag op weg met een paar handige tips.

Check altijd de kredietwaardigheid van je klant

Een van de belangrijkste stappen om financieel risico te beperken? Dat is toch wel het controleren van de kredietwaardigheid van je klant. Het voordeel waar je dan van profiteert? Hiermee check je hoe groot de kans is dat een klant zijn facturen op tijd betaalt. Dit kun je doen via gespecialiseerde bedrijven die inzicht geven in:

Betaalgedrag

Openstaande schulden

Andere financiële gegeven

Een klant met een lage kredietwaardigheid kan betekenen dat jij uiteindelijk achter je geld aan moet. Daarom loont het om vooraf te checken hoe financieel gezond een (nieuwe) klant is. Zo weet je of je gerust op rekening kunt leveren, of beter eerst vooruitbetaling kunt vragen.

Overweeg een kredietverzekering voor extra zekerheid

Soms wil of moet je toch zaken doen met klanten waarbij er twijfel bestaat over de betaling. In dat geval biedt een kredietverzekering uitkomst. Hiermee dek je je in tegen het risico dat een klant niet betaalt door bijvoorbeeld faillissement of betalingsonmacht. Een kredietverzekering zorgt ervoor dat jij toch (gedeeltelijk) je geld ontvangt als het misgaat. Bovendien bieden verzekeraars vaak extra diensten, zoals het monitoren van klanten en het uit handen nemen van incassoprocedures. Zeker als je regelmatig grotere bedragen op rekening verkoopt, geeft dit een stuk meer financiële rust.

Slim ondernemen is risico’s managen

Financieel veilig ondernemen betekent niet dat je geen risico’s neemt, maar dat je ze beheersbaar maakt. Werk met duidelijke betaalafspraken, stuur tijdig facturen en wees er snel bij met een herinnering als een betaling uitblijft. Combineer dit met het controleren van de kredietwaardigheid en eventueel een kredietverzekering, en je voorkomt dat een onbetaalde factuur jouw bedrijfsvoering in gevaar brengt. Zo blijf jij als ondernemer in controle, houd je grip op je geld en kun je met een gerust hart groeien.