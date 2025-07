Onderzoek: weinig risico op ernstig letsel bij inzet taser

UTRECHT (ANP) - Het gebruik van het stroomstootwapen door de politie in Nederland geeft weinig risico op lichamelijk letsel waarvoor een behandeling in het ziekenhuis nodig is. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen, uitgevoerd door de GGD Amsterdam en zorgonderzoeksbureau Nivel.

Een forensisch arts bezocht in de cel een derde van de mensen bij wie het stroomstootwapen, ofwel de taser, werd ingezet. 94 procent van hen had geen of gering letsel, zoals schaafwonden of kneuzingen. In 6 procent van de gevallen was een ziekenhuisbehandeling nodig. Het ging dan bijvoorbeeld om botbreuken door een val of door pijltjes uit het stroomstootwapen die vastzaten.

In sommige gevallen werden mensen niet door een forensisch arts beoordeeld, maar gingen ze direct naar het ziekenhuis. In zo'n situatie hadden mensen bijvoorbeeld ernstiger botbreuken of hoofdletsel door een val. Twee derde van deze groep mensen had letsel door gebruik van de taser.